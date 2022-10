mObywatel zaktualizowany. Te nowości są genialne

Wyborna wiadomość.

mObywatel 2.6.0 już jest - oto wszystkie zmiany

Na pierwszą sprawę jest "patent": https://t.co/0oXLP3HLi5



Na drugą - docelowo będzie. — mObywatel (@mObywatelGOV) October 20, 2022

Wniosek o dopłatę do źródeł ciepła

Zgłoszenie interwencji środowiskowej

Biometria bez PIN-u (aktywuj w ustawieniach)

Usuwanie usług (przytrzymaj dłużej ikonę)

Aktualizacja prawa jazdy bez potwierdzania PZ-tem

Eksport UCC do Apple Wallet



Informacje o nowościach w mObywatel 2.6.0 w App Store. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu Informacje o nowościach w mObywatel 2.6.0 w App Store. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu

mObywatel - pobierz na Android i iOS

mObywatel to jedna z najlepszych o ile nie najlepsza aplikacja, jaką kiedykolwiek stworzył polski rząd. Ten cyfrowy portfel na dokumenty ma coraz więcej ciekawych funkcji. Do tej pory dzięki apce dało się uzyskać wygodny dostęp do prawa jazdy, legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, sprawdzić stan punktów karnych, ubezpieczenie pojazdu, a nawet realizować eRecepty. Najnowsza aktualizacja programuwprowadza kolejną garść ważnych usprawnień.W sklepach z aplikacjamipojawiło się nowe wydanie aplikacji mObywatel, rozwijanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Przede wszystkim ulepszono w niej funkcję biometrii, czyli logowania i akceptowania wielu czynności poprzez odcisk palca lub funkcję rozpoznawania twarzy Face ID. Od teraz wpisywanie PIN-u tak często nie będzie już koniecznie. Jednocześnie nadal można wybrać opcję logowania poprzez biometrię wzmocnioną kodem PIN.Ponadto w narzędziu można składać wnioski o dopłatę do źródeł ciepła i składać zgłoszenia o interwencję środowiskową. Szkoda, że na iOS dalej nie działa automatyczne wklejanie kodów SMS z ePUAP i Profilu Zaufanego - ich ręczne przepisywanie nie jest wymagane w przypadku smartfonów z Androidem. Wiemy już jednak, że prace nad takowym usprawnieniem trwają.Pełna lista nowości w mObywatel 2.6.0 widnieje poniżej:Aplikację mObywatel w najnowszych wersjach pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy aplikacji, z poziomu przeglądarkowych wersji sklepów Google Play i App Store lub bezpośrednio poprzez swoje urządzenie mobilne. Odnośniki znajdziesz poniżej:Źródło: mat. własny