Uruchom sobie Windows 95 jako plik wykonywalny. Teraz. Na dowolnej platformie

Ależ dobra zabawa.

Wszystko zaczęło się jak zawsze: od śmiałej idei

Windows 95 w Javascript działa na (niemal) czymkolwiek

Kto z Was tęskni za? Domyślam się, że nikt, a uczuciem odczuwanym przez niektórych z czytelników serwisujest co najwyżej nostalgia. Wszyscy lubimy wracać wspomnieniami do minionych czasów, w których byliśmy młodzi i piękni, a wszystko było jakieś takie... prostsze. Jeżeli chcecie uruchomić sobie na nowo Windows 95, nie musicie wcale szukać instalatora ani kombinować na inne dziwne sposoby. Wystarczy pobrać pliklub z innym wykonywalnym rozszerzeniem, właściwym dla Linuxa lub macOS. Serio.Jeśli interesujesz się oprogramowaniem, prawdopodobnie nie jest Ci obca osoba. To programista znany ze swojej pracy dla Slack , który jakiś czas temu przeniósł się do. Przy okazji, para się też działalnością na rzecz otwartoźródłowej platformy programistycznej Electron, rozwijanej obecnie przez GitHub. Można przy jej pomocy tworzyć aplikacje desktopowe za pomocą technologii webowych. W szczególności Electron pobiera programy napisane w JavaScript z backendem Node.js i renderuje je w silniku Chrome.Jak się właśnie okazało, Rieseberg po cichu pracował od 2018 roku nad projektem, który miał przenieść system Windows 95 do postaci kompaktowego pliku wykonywalny. W 2022 roku można z całą stanowczością napisać: to działa. Wersjazostała wydana mniej więcej dwa tygodnie temu.Aplikacja Windows95 v3.1.1 działa w obrębie systemów Windows, macOS i Linux, z dedykowanymi wersjami dla architektur 32-bitowych, 64-bitowych i ARM. Program "waży" od 234 MB do 313 MB, w zależności od platformy. Imponujące, prawda?Emulacja Windows 95 działa świetnie, choć nie zawsze idealnie płynnie i stabilnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po uruchomieniu pliku wykonywalnego z Windows 95 uruchamiać gry i aplikacje przeznaczone na ten system. Rieseberg preinstalował na OS-ie klasycznego DOOM-a oraz pakiet gier Microsoftu znanych z tego systemu - mam tu na myśli Sapera, Kierki, FreeCell i pasjansa Solitaire.