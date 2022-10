iPhone 14 Pro lepszy od popularnej konsoli do gier w nowym benchmarku

Zaskoczenie.

Apple A16 Bionic vs Steam Deck

Benchmark Sacred Path - pobierz za darmo

Układy Apple wydają się nie mieć sobie równych w świecie smartfonów. Zarówno, jak i Apple, obecne w smartfonach z serii, a w przypadku drugiego z układów także w iPhone 13, deklasują konkurencję. O wysokiej mocy obliczeniowej procesora i układu graficznego zastosowanych w sprzęcie oferowanym przez producenta z Cupertino niechaj najlepiej świadczy fakt, że w nowych benchmarku udostępnionym przezprzewyższają nawet przenośną konsolę Valve. Oczywiście do wyników należy podejść z pewną dozą dystansu.Do tej pory benchmarki firmy Basemark pozwalały porównywać ze sobą wydajność komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych. Teraz przedstawiciele Basemark twierdzą, że ich najnowsze oprogramowanie do testowania grafiki,, jako pierwsze w branży oferuje możliwość rzetelnego, międzyplatformowego porównania wydajności poszczególnych urządzeń. Dzięki aplikacji da się zestawiać ze sobą wydajność sprzętu działającego pod kontrolą systemów Windows, Android, iOS i innych.W sieci pojawiły się już setki publicznych wyników z Sacred Path - jak zapewne się domyślacie w rankingu widnieje bardzo zróżnicowany sprzęt. Oczywiście najwyższe miejsca przypadają komputerom wyposażonym w karty graficzne pokroju NVIDIA GeForce RTX 3090, ale uwagę zwracają rezultaty notowane przez sprzęt Apple.Otóż okazało się, że Apple A16 Bionic wykorzystywany przez smartfony iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max gwarantuje wydajność pozwalającą wyprzedzić konsolę Steam Deck od Valve. Wynik osiągany przez smartfon Apple to, podczas gdy handheld może pochwalić się wynikiem na poziomie. Czy to oznacza, że iPhone 14 Pro radziłby sobie z tymi samymi grami lepiej niż Steam Deck? Niezupełnie.Należy pamiętać o tym, że benchmark to... tylko benchmark. Porównania międzyplatformowe zawsze będą obarczone sporym "ALE", odnoszącym się choćby do samego faktu, że zestawiana jest wydajność w jednej tylko aplikacji. Każdy sprzęt pracuje na odmiennym systemie, korzystając z odmiennego graficznego API. W grach ogromną rolę odgrywają poza tym optymalizacje pod kątem sprzętu określonych producentów (w tym przypadku NVIDIA i AMD). To, że iPhone 14 Pro wypada w Sacred Path lepiej niż komputer z GeForce GTX 1050 na pokładzie wcale nie oznacza, że poradziłby sobie lepiej z tymi samymi grami… a przynajmniej nie teraz.Sacred Path proponuje kilka trybów testowych w różnych warunkach. Użytkownicy mogą uruchomić główny, "oficjalny" test porównawczy w rozdzielczości 1440p, natywnej rozdzielczości ekranu każdego systemu lub z cieniowaniem o zmiennej szybkości. Nieoficjalne niestandardowe testy porównawcze pozwalają użytkownikom dostosowywać różne ustawienia lub uruchamiać tzw. tryb doświadczalny.Opisywany tu benchmark działa na systemach Windows 10, Windows 11, macOS Monterey lub nowszym, Android 11 lub nowszym, iOS 15 lub nowszym, Ubuntu 20.04 LTS lub nowszym i systemach Linux Flatpak.Benchmark pobierzesz za pośrednictwem tego odnośnika.Źródło: Basemark