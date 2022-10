Windows 11 22H2 już z kartami w eksploratorze plików

Wyczekiwana funkcja zadebiutowała.

Eksplorator plików z kartami

Karty w eksploratorze plików w Windows 11 22H2. | Źródło: Microsoft

Inne nowości w KB5019509

Funkcja “taskbar overflow” w Windows 11. | Źródło: Microsoft

KB5019509 – jak zainstalować?

Aktualizacjadla systemu zadebiutowała bez kilku istotnych funkcji, nad którymiod dłuższego czasu pracował, a premiery których spodziewaliśmy się wraz z nią. Niemniej, gdy tylko ta się pojawiła, gigant zapowiedział, że udostępni je już wkrótce, jeszcze w październiku bieżącego roku.Na szczęście wygląda na to, że Microsoft zamierza swojej obietnicy otrzymać. Jedna ze wspomnianych funkcji już zaczęła bowiem trafiać do użytkowników. Mowa o kartach w eksploratorze plików.Dotychczas, aby przeglądać jednocześnie zawartość dwóch, trzech lub większej liczby różnych miejsc w pamięci naszego komputera, musieliśmy mieć otwarte wiele okien eksploratora plików. W ten sposób na komputerze robił się ogromny bałagan, w którym trudno się było odnaleźć.W najnowszej aktualizacji dla systemu Windows 11 22H2 -– Microsoft w końcu wzbogacił eksplorator plików w karty. Dzięki temu w końcu możemy przeglądać wiele folderów jednocześnie w pojedynczym oknie. Dostęp do najważniejszych folderów i wyszukiwanie często używanych plików zostały zatem znacznie przyspieszone.Co istotne, karty w eksploratorze plików można przesuwać, zmieniając ich kolejność. Możemy też kliknąć w kartę prawym przyciskiem myszy, by móc skorzystać z opcji zamknięcia pozostałych kart lub wszystkich kart po prawej stronie.Oczywiście, Windows 11 22H2 wciąż pozwala na posiadanie otwartych wielu okien eksploratora plików jednocześnie. Z obecności kart w eksploratorze plików nie można jednak zrezygnować, a przynajmniej na razie, jednak wątpię by ktokolwiek chciałby je wyłączyć, ponieważ są one autentycznie użyteczne i nie rzucają się przesadnie w oczy.Warto wspomnieć, że w ramach aktualizacji KB5019509 Windows 11 22H2 otrzymał również funkcję będącą sposobem na przepełniony pasek zadań – zakładkę skrywającą na Pasku zadań wszystkie nadliczbowe aplikacje (). Oznaczono ją ikoną trzech kropek. Wystarczy w nią kliknąć, by wyświetlić ikony, które nie zmieściły się na pasku zadań.Microsoft przypomina, że jeszcze w tym miesiącu zamierza udostępnić odświeżoną wersję aplikacji. Doczeka się ona przeprojektowanej galerii, zaciągającej zdjęcia ze wszystkich dostępnych źródeł, a także funkcjonalności podobnej do tego, co oferują Zdjęcia Google – tworzenia kompilacji ostatnich ciekawych zdjęć i nie tylko. Zdjęcia doczekają się też wsparciaOczywiście, aby zainstalować aktualizację KB5019509, Twój komputer musi zawierać system Windows 11 zaktualizowany do wersji 22H2 (2022). Aktualizacji możesz dokonać za pośrednictwem usługi. Niezmiennie na serwerach Microsoftu jest też jednak dostępny instalator offline Warto przypomnieć, że aktualizacja systemu Windows 11 do wersji 2022 (22H2) jest udostępniana kolejnym użytkownikom przez Microsoft falami. Gigant chce się upewnić, że aktualizacja ta nie będzie zawierała żadnych poważniejszych błędów, zanim udostępni ją wszystkim.Źródło: Microsoft / fot. tyt. mat. własne