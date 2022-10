Google zaprezentowało Android 13 (Go edition) z licznymi nowościami

Nareszcie jest Material You.

Google zaprezentowało dzisiaj nową wersję systemu dla tanich urządzeń - Android 13 (Go edition), który nareszcie będzie wyglądał tak, jak powinien już od wersji dwunastej. Dodano bowiem język projektowania Google Material You, który zdecydowanie uatrakcyjni interfejs na tanich smartfonach z oprogramowaniem od wyszukiwarkowego giganta. To jednak nie koniec dobrych zmian.Najnowsza kompilacja systemu dla tanich smartfonów dodaje obsługę aktualizacji systemu Google Play (Project Mainline), co pomaga „zapewnić, że urządzenia mogą regularnie otrzymywać ważne aktualizacje oprogramowania, poza główną wersją Androida” za pośrednictwem Sklepu Play. Google twierdzi, że nie wpłynie to na „dostępność pamięci na urządzeniu”.Kolejną istotną zmianą jest zwiększenie wymagań technicznych, gdyż smartfony mające pracować pod kontrolą Android 13 (Go edition), mają mieć co najmniej 2 GB pamięci RAM. Dotychczas smartfony pracowały przeważnie na 1GB, choć na rynku można także spotkać modele z większą ilością pamięci operacyjnej. Niemniej oznacza to, że słabsze modele nie mają co liczyć na nowe oprogramowanie i zainteresowanym najnowszym systemem od Google nie pozostaje nic innego, jak zakup mocniejszego smartfona.W nowej wersji systemu Android Go dodano funkcję Discover, która ułatwia przeglądanie wyselekcjonowanej listy wiadomości i innych treści. Niektóre z subtelniejszych ulepszeń systemu Android 13 są dostępne tutaj, w tym uprawnienia do powiadomień i preferencje językowe dla poszczególnych aplikacji.Nie jest jasne, czy Discover będzie identyczny, ale może to spowodować znaczne rozszerzenie funkcjonalności taniego smartfona, gdyż obecnie jest to podstawą na wszystkich innych urządzeniach.Najważniejszą nowością jest jednak Material You i tapety Dynamic Color generujące cztery odpowiadające schematy kolorów do wyboru (zamiast 16 w pełnej wersji). Google pokazało motywy na ekranie blokady i w szybkich ustawieniach, które są prawie identyczne z telefonami Pixel. Zeszłoroczna premiera Go pominęła aspekty projektowania, aby skupić się na dodaniu wielu funkcji skierowanych do użytkownika.Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Google, pierwsze smartfony z Androidem 13 Go edition będą dostępne dopiero w 2023 roku. Mając to na uwadze, Google zauważa, że ​​wydanie jest w równym stopniu symbolem ekspansji Go, co ulepszeniem technicznym. Obecnie dostępnych jest ponad 250 milionów aktywnych urządzeń z Androidem Go. Chociaż blednie to w porównaniu z 3 miliardami wszystkich aktywnych urządzeń zgłoszonych na I/O 2022, sugeruje to, że koncepcja wysoce zoptymalizowanego, bardziej dostępnego systemu operacyjnego Android pozostanie.Po więcej informacji na temat systemu Android 13 (Go edition), zainteresowanych odzyskam bezpośrednio na stronę Google, aczkolwiek starałem się przedstawić Wam wszystkie najważniejsze nowości wprowadzone w tym lekkim oprogramowaniu.Źródło: Google Blog / fot. tyt. Google