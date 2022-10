WhatsApp z istotnymi zmianami. Uprzyjemnią wysyłanie zdjęć i prowadzenie rozmów

WhatsApp pozwoli na udostępnienie linku do rozmowy

Źródło: Android Police

WhatsApp doczeka się w najbliższym czasie kolejnych nowości. Tym razem postanowiono wdrożyć możliwość udostępniania linków stanowiących zaproszenie do rozmowy oraz ulepszyć proces wysyłania plików multimedialnych. Te dwa usprawnienia mają w domyśle przyczynić się do zwiększenia wygody korzystania z komunikatora. Na jakich dokładnie zasadach będą działać?Ostatnimi czasy WhatsApp wzbogaca się o sporo funkcji nastawionych na aspekt audio oraz wideo. Wygląda na to, że programiści właśnie w tym kierunku chcą rozwijać swoją "zieloną" aplikację. Mowa tu chociażby o implementacji specjalnego powiadomienia informującego użytkowników o nieodebranym połączeniu w momencie, gdy znajdują się w trybie "Nie przeszkadzać". To jednak nie wszystko.Pod koniec września informowaliśmy Was, że komunikator powoli wzbogaca się o tzw. linki połączeń , które mają ułatwić proces dołączania do konwersacji audio lub wideo. Mark Zuckerberg poinformował wtedy, iż nowość pojawi się u wszystkich w przeciągu kilku tygodni i cóż - dotrzymał słowa. Większość osób jest już w stanie udostępniać specjalne linki swoim znajomym bądź członkom rodziny.Zasada działania opcji jest dosyć prosta. W sekcji "Połączenia" odnaleźć możemy teraz, który możemy przesłać za pośrednictwem WhatsAppa, skopiować lub udostępnić za pomocą innych aplikacji. Odbiorca może dzięki temu dołączyć do połączenia poprzez jedno kliknięcie.Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku, gdy dana osoba nie ma zainstalowanego WhatsAppa na swoim smartfonie. Wtedy też przekierowana zostanie do cyfrowego sklepu, gdzie będzie mogła pobrać darmową usługę. Co jednak ciekawe, funkcja nie wydaje się w pełni dopracowana. Użytkownicy zwracają uwagę na brak powiadomienia o dołączeniu nowego rozmówcy - może być to nieco irytujące., co może nie ma sporych negatywnych skutków, ale i tak nie jest zbyt w porządku. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że wszystkie rozpoczęte w ten sposób rozmowy znajdą swoje miejsce w dzienniku połączeń wraz ze stosownym oznaczeniem. Bardzo proste okaże się więc ich identyfikacja oraz próba ponownego nawiązania kontaktu z tymi samymi osobami.Jeśli zaś chodzi o drugą istotną nowość w aplikacji, to programiści rozpoczęli. Do tej pory udostępniane dalej zdjęcie było z tych informacji kastrowane, co często mogło doprowadzić do irytacji internautów. Już niedługo ma się to zmienić, lecz WhatsApp nie będzie zmuszał do wysyłania podpisów - te bez problemu będzie można usunąć poprzez specjalny przycisk obok danego pliku multimedialnego.Na razie nie wiadomo jednak, kiedy funkcja pojawi się u wszystkich użytkowników - prawdopodobnie w najbliższej aktualizacji. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.