Firefox 106 zadebiutował. Ma nowe przydatne funkcje

Mimo żeod dawna nie jest najpopularniejszą przeglądarką na rynku,nieustannie ją ulepsza i walczy o zainteresowanie użytkowników. Teraz, zgodnie z harmonogramem, Firefox otrzymał kolejną dużą aktualizację – aktualizację do wersji 106. Wprowadziła ona kilka nowych funkcji, o istnieniu których warto wiedzieć.Po pierwszepozwala edytować od teraz pliki PDF. Można dopisywać do nich tekst, rysować w nich i dodawać do nich podpisy. Poza tym, ustawienie Firefoxa jako domyślnej przeglądarki internetowej w systemiesprawi też, że stanie się ona domyślną przeglądarką plików PDF.Firefox 106 pozwala już też przypiąć okno prywatne do paska zadań w systemie Windows 11 . Okna prywatne zostały ponadto przeprojektowane, aby dawały poczucie jeszcze większego stopnia prywatności.

Nowe okno prywatne w Firefox 106. | Źródło: Mozilla

Przegląd Firefoxa. | Źródło: mat. własne

Firefox 106 – jak zaktualizować?

Na komputerach zfunkcja rozpoznawania tekstu w przeglądarce Firefox pozwala od teraz na wyciągnięcie tekstu z wybranego obrazka. Wyciągnięty tekst jest zapisywany w schowku, skąd można przenieść go do dowolnego innego miejsca.Najważniejszym dodatkiem wprowadzonym przez Mozillę w Firefox 106 jest chyba funkcja). Jest to funkcja pozwalająca przede wszystkim na szybkie odbieranie otwartych kart z telefonu i otwieranie ich na komputerze oraz dająca szybki wzgląd we wszystkie ostatnio zamknięte karty. Aby z niej skorzystać, należy kliknąć w ikonę Firefox zlokalizowaną na lewo od paska z kartami przeglarki.Firefox 106 to także cały szereg nowych motywów przeglądarki. Nowa kolekcja motywów –– będzie dostępna przez ograniczony czas, do 17 stycznia 2023 roku.Oczywiście, w aktualizacji 106 Mozilla wprowadziła też w Firefoxie cały szereg poprawek błędów. Pełną listę zmian znajdziesz tutaj Na smartfonie lub tablecie przeglądarkę Firefox zaktualizujesz za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, z którego ją pobrałeś –lub. Na komputerze aktualizacji dokonasz zaś, jeśli otworzysz przeglądarkę, przejdziesz do jej Ustawień, a w nich do sekcji Aktualizacje przeglądarki Firefox. Gdy to zrobisz, Firefox automatycznie rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji i samodzielnie ją pobierze, kiedy będzie dostępna.Gdy tylko aktualizacja programu będzie gotowa do instalacji, kliknij w baner z napisem Uruchom ponownie, aby uaktualnić przeglądarkę Firefox. Po ponownym uruchomieniu będziesz mógł korzystać z Firefoxa w wersji 106.Oczywiście, Firefox 106 możesz też pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Mozilla, fot. tyt. Canva