Chromecast with Google TV 4K w końcu z Android TV 12. Nowy OS i liczne poprawki

Wraz z premierą telewizyjnej smart przystawki Chromecast with Google TV HD, dotychczasowa zmieniła nazwę na Chromecast with Google TV 4K. Istotną różnicą poza czystą techniczną specyfikacją niektórych komponentów, była dla nich wersja systemu operacyjnego. Kiedy oryginalny wyższy model Chromecasta 4.0 4K wciąż działał na Google TV opartym o Androida TV 10, nowy niższy Chromecast 4.0 HD od razu otrzymał Android TV 12. Na szczęście Google nadrobiło już tę kwestię.



Android TV 12 wprowadza liczne niewielkie poprawki na Chomecast 4.0 4K

Oficjalny opis szczegółów aktualizacji systemu dla Chromecast with Google TV 4K / Foto: własne



Dodatkowo internauci jak i zagraniczni dziennikarze technologiczni wspominają o lepszym działaniu hubów USB, umożliwieniu skalowania niektórych czcionek w interfejsie w zakresie od 85 proc. do 130 proc. (chociażby na stronie głównej), dodaniu szybkiego połączenia WiFi (wymagany jest smartfon z Androidem 13, tak jak obecnie Pixele) czy innym usytuowaniu paska głośności podczas jego aktywacji. Sam też od razu zauważyłem zmianę dźwięków systemowych, które są zdecydowanie głośniejsze oraz dołożenie dodatkowego elementu interfejsu po zrobieniu zrzutu ekranu (do ich wykonywania można np. zainstalować specjalny program dodający taką funkcję do któregoś przycisku pilota).



Nowe poprawki bezpieczeństwa, jądro czy kompilacja systemu na Androidzie TV 12 / Foto: własne



Za to pilot Chromecasta 4.0 4K nie dostał żadnych aktualizacji przy okazji updatu głównego urządzeniu. Z drugiej strony niektórzy użytkownicy skarzą się na pogorszenie pracy WiFi, choć ja jej osobiście nie zauważyłem. Co prawda aktywowałem łączność bezprzewodową tylko testowo na krótki czas. Normalnie korzystam z oficjalnego możliwego do dokupienia akcesorium które łączy w sobie zasilacz USB-C z wbudowaną kartą sieciową LAN 100 Mb/s.



Google kazało długo czekać na pełną aktualizację systemu w Chromecaście

Na razie nie wiadomo co z jeszcze nowszym Androidem TV 13, ale system ma mniejszy priorytet niż główne wydanie Androida ze smartfonów i tabletów, więc nawet inni producenci sprzętów na Google TV oraz Android TV (w zasadzie są tym samym systemem, a Google TV głównie zmienia launcher) nie powinni oferować OS z numerem 13 jeszcze przez jakiś czas.



Dane dotyczące poprzedniego stanu systemu na Chromecast with Google TV 4K (jeszcze na Androidzie TV 10) / Foto: własne



Obyśmy nie musieli czekać tak długo, jak było jeszcze do niedawna w przypadku długiego pozostawienia Chromecasta with Google TV 4K wciąż na Google TV opartym na starszym Androidzie TV 10. Przystawka smart TV od samego początku, kiedy debiutowała pod koniec 2020 roku, miała do tej pory tylko Android TV w wersji 10. To mniej więcej dwa lata. A jeśli zastanawiacie się nad jakąś przystawką do telewizora, to najlepiej zajrzeć do naszego wrześniowego zestawienia popularnych przystawek smart TV na różnych systemach operacyjnych.



Źródło: własne / 9to5google / Foto tytułowe: Google

