Microsoft Defender bez dostępu do Internetu wciąż chroni komputer co najwyżej przeciętnie

Jest jednak nieco lepiej.

Wielki test antywirusów

Microsoft Defender kontra reszta świata

zadebiutował jako darmowy dodatek do systemu, służący do zwalczania programów szpiegowskich. Z czasem stał się jednak integralną częścią systemówi pełnoprawnym programem antywirusowym. Oczywiście, na przestrzeni lat był znany pod różnymi nazwami.Microsoft Defender całkiem nieźle radzi sobie z ochroną przed działaniem szkodliwego oprogramowania, ale nie w każdym przypadku., wiodąca organizacja zajmująca się testowaniem programów antywirusowych, opublikowała ostatnio najnowsze wyniki swoich badań nad antywirusowymi programami konsumenckimi. Badania te pokazały, że Microsoft Defender nadal ma problemy z ochroną komputerów, gdy te nie mają dostępu do Internetu.W swoim najnowszym teście AV-Comparatives postawiła najpopularniejsze programy antywirusowe naprzeciw zdefiniowanemu zestawowi próbek złośliwego oprogramowania. Mowa o takich programach jak, a także Microsoft Defender i innych.Co istotne, organizacja w ostatnich latach zmieniła swoją metodologię badań. Teraz skupia się nie tylko na zdolności programów antywirusowych do wykrywania malware, ale także na ich zdolności do ochrony przed malware. Innymi słowy, testy AV-Comparatives sprawdzają teraz, czy oprogramowanie antywirusowe może uniemożliwić złośliwemu oprogramowaniu wprowadzenie jakichkolwiek zmian na komputerze, nawet jeśli to oprogramowanie już pojawiło się w systemie w swojej nieaktywnej formie.Z wykrywaniem złośliwego oprogramowania przy dostępie do Internetu Microsoft Defender radzi sobie bardzo dobrze. W tej kategorii uzyskał on bowiem wynik na poziomie 98,1 procent, niższy tylko niż wynik programów AVG (98,8%), Avast (98,8%),(99,6%) i(99,4%).