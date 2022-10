TikTok wprowadza istotne ograniczenia. Dzieci nie poprowadzą już streamów

TikTok coraz mniej przyjazny dla nieletnich użytkowników

Aby pomóc twórcom skupić się na zabawianiu i angażowaniu widzów, twórcy LIVE mogą korzystać z narzędzia do filtrowania słów kluczowych, aby ograniczyć komentarze, które uważają za nieodpowiednie. W najbliższych tygodniach wprowadzimy zaktualizowaną wersję tej funkcji, która będzie wysyłać przypomnienia i sugerować nowe słowa kluczowe. Narzędzie będzie obserwować, które słowa twórca najczęściej usuwa ze swojego LIVE, dostrzegając podobne słowa w tych komentarzach, a następnie zasugeruje gospodarzowi, że może dodać te słowa do swojej listy filtrów.

TikTok postanowił wprowadzić kilka istotnych zmian do transmisji na żywo. Nie poprowadzą już ich osoby poniżej osiemnastego roku życia - podobnie ma się sprawa z wysyłaniem twórcom prezentów. Usprawniony zostanie również system dodawania konkretnych słów kluczowych na czarną listę. Co dokładnie czeka na użytkowników? TikTok od dłuższego czasu boryka się z krytyką. Dotyczy ona głównie łatwości z jaką niepełnoletnie osoby mogą obejrzeć treści przeznaczone dla starszej widowni. Jako odpowiedź na zarzuty zdecydowano się wprowadzić kilka usprawnień ograniczających dostęp do określonych materiałów. Teraz ludzie odpowiedzialni za usługę wykonali kolejny krok.Pewien czas temu informowaliśmy Was o opcji pozwalającej na zorganizowanie transmisji na żywo, którą oglądać mogliby wyłącznie dorośli użytkownicy . Teraz wiemy, że nowość ta pojawi się na platformie już za kilka tygodni. Oczywiście warto podkreślić pewną rzecz - wprowadzenie ograniczenia wiekowego 18+ nie jest równoznaczne z zezwoleniem na streamowanie zawartości zabronionej przez regulamin TikToka.Osoby poniżej osiemnastego roku życia otrzymają - po próbie wejścia na taką transmisję - specjalne powiadomienie informujące, że na ich konto nałożono stosowne ograniczenie uniemożliwiające obejrzenie materiału. Co ciekawe, to nie jedyny limit wprowadzony przez firmę ByteDance - każdy z nich ma jednak na celu "ochronę" najmłodszych.Stanie się to dokładnie 23 listopada - od tego dnia tylko pełnoletnie osoby będą w stanie zostać hostami streama, co z pewnością jest dobrą informacją.Jeśli chodzi o inne zmiany, to do wysłania prywatnej wiadomości będzie trzeba mieć co najmniej 16 lat (wcześniej 13). Dostęp do funkcji monetyzacji (np. wysyłanie prezentów twórcom) odblokuje się z kolei po przekroczeniu 18 roku życia. Ponadto możemy liczyć na usprawnienie opcji pozwalającej na blokowanie konkretnych słów kluczowych.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu Tego typu usprawnienie ma zwiększyć częstotliwość korzystania z funkcji blokady słów kluczowych. Co więcej,, która pozwala na organizowanie transmisji na żywo z maksymalnie 5 gośćmi, co bez wątpienia może zwiększyć zainteresowanie sekcją streamów i działalnością wybranych użytkowników.Wszystkie wyżej opisane nowości powinny stać się dostępne w przeciągu kilku najbliższych tygodni lub miesięcy. Warto wiec uzbroić się w cierpliwość.Źródło: TikTok