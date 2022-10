Huawei wspiera młodych programistów. 2022 ICPC Europe Training Camp po raz pierwszy raz w Polsce

Około 300 studentów z 11 krajów wzięło udział w trzydniowym obozie treningowymzainicjowanym przez International Collegiate Programming Contest University Commons (ICPCU). Celem obozu współorganizowanego przez Uniwersytet Wrocławski i Huawei jest zapewnienie najwyższej klasy szkolenia z zakresu programowania.Ponad 40 drużyn online oraz na miejscu brało udział zawodach programowania algorytmów. Inicjatywa ta pozwoliła uczestnikom ćwiczyć i doskonalić umiejętności przed kolejnym etapem zawodów ICPC. Obóz treningowy, wspierany przez Huawei był także świetną okazją do poznania nowych ludzi, uczenia się od najlepszych ekspertów, a także poznania praktyk i teorii nauczania stosowanych w różnych krajach (takich jak Rumunia, Czechy czy Izrael).

foto. Huawei

Training Camp to spotkanie umysłów, ale także platforma komunikacji. Jego wartość leży nie tylko w treści, ale też w ludziach i kontaktach nawiązanych dzięki obozom szkoleniowym. Huawei dał uczestnikom ICPC możliwość uczestniczenia w tych działaniach bez konieczności ponoszenia obciążeń finansowych

2022 ICPC Europe Training Camp / foto. Huawei

Huawei stawia na otwartą platformę badawczą

Program dla utalentowanych studentów

Jako globalny lider technologii cyfrowych, Huawei wierzy, że cyfryzacja jest kluczem do stworzenia lepszej przyszłości. Postęp stanie się znacznie łatwiejszy, jeśli zaangażujemy największe talenty w projektowanie rozwiązań, wspólne szkolenia, konkursy naukowe i technologiczne oraz inne kompleksowe inicjatywy rozwoju największych talentów. Tylko w 2021 roku Huawei zainwestował ponad 375 mln USD we partnerstwa z uniwersytetami, współpracując z ponad 300 szkołami wyższymi i ponad 900 instytucjami badawczymi na całym świecie

Huawei zapowiedział, że będzie konsekwentnie wspierać konkursy oraz warsztaty, zapewniając profesjonalne szkolenia dla całej społeczności ICPC.- komentuje Dr William B. Poucher dyrektor wykonawczy ICPC Global.Przedstawicieel Huawei podkreślają, że jednym z bieżących celów firmy jest aktywne wspieranie lokalnego ekosystemu talentów. Chińskie przedsiębiorstwo angażuje się w otwarte platformy badawcze w zakresie rozwoju łączność i mocy obliczeniowych. Badania i rozwój technologii oraz produktów Huawei są związane z matematyką, algorytmami oraz wyzwaniami programistycznymi, zwłaszcza w dziedzinie sieci bezprzewodowych i telefonów komórkowych. Obserwacje podobnych konkursów wspieranych przez Huawei, dedykowanych młodym talentom pokazują, że studenci uważają takie obszary jak chmura obliczeniowa, aplikacje open-source oraz rozwój cyfrowych finansów za najlepsze pola do ćwiczenia swoich umiejętności w programowaniu i modelowaniu matematycznym.Flagowy program Huawei dla utalentowanych studentów - Seeds For the Future - ruszył około dekadę temu. W tym roku nowa edycja programu rozpocznie się już za kilka tygodni. Wydarzenie jest jedną z jej wielu inicjatyw Huawei zapewniających studentom możliwość praktycznego zapoznania się z takimi technologiami jak SI, chmura obliczeniowa czy alternatywne źródła energii.- komentuje Guo Shuaisheng, szef warszawskiego centrum R&D Huawei.Warto przypomnieć, że w Polsce Huawei podpisał niedawno umowę z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, aby zapewnić studentom więcej praktycznych kursów, ciekawych konferencji i aktualnych planów studiów. Wśród uczelni, z którymi aktualnie współpracuje Huawei można wymienić także Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Warszawską czy też Akademię Leona Koźmińskiego.Źródło: Huawei