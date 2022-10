Discord wprowadza tańszy wariant subskrypcji Nitro – Nitro Basic

Co Nitro Basic oferuje?

Pięć lat temu Discord wprowadził subskrypcję, która umożliwia użytkownikom wspieranie działalności deweloperów usługi przy jednoczesnym dostępie do dodatkowych funkcji. Na przykład, w cenie 9,99 dolarów miesięcznie Nitro umożliwia tworzenie własnych emoji, korzystanie z animowanego awatara, ulepszanie serwerów i nie tylko.Teraz Discord zdecydował się subskrypcję Nitro rozbudować, wzbogacając ją o dodatkowy plan – plan Basic. Jak wskazuje nazwa, jest to plan mniej obfity w korzyści, jednakże przystępniejszy cenowo.Subskrypcjama udostępniać użytkownikom opcje tworzenia własnych emoji i ich animowania, tworzenia własnych naklejek, dzielenia się plikami o rozmiarze do 50 MB oraz korzystania z własnych teł podczas transmisji wideo. Co istotne, osoby korzystające z subskrypcji Nitro Basic także otrzymają odznakę Nitro.

Porównanie korzyści subskrypcji Nitro i Nitro Basic. | Źródło: Discord

Nitro Basic - cena

Jak widać, subskrypcja Nitro Basic w porównaniu do subskrypcji Nitro będzie uszczuplona o możliwość ulepszania serwerów, transmitowania w HD, korzystania z animowanych awatarów, tworzenia dłuższych wiadomości i nie tylko. Niemniej, cena subskrypcji Nitro Basic brak tych funkcji usprawiedliwia.Subskrypcja Nitro kosztuje w Polsce 19,99 złotych miesięcznie (lub 199,99 złotych rocznie). Nitro Basic ma kosztować z kolei 2,99 dolarów miesięcznie, co jeden do jednego przekłada się na 14,64 złotych miesięcznie. Faktycznie polska cena powinna być jednak znacznie niższa, biorąc pod uwagę to, że w Stanach Zjednoczonych za subskrypcję Nitro należy płacić 9,99 dolarów miesięcznie, co bezpośrednio przekłada się na blisko 50 złotych.Rzeczywistą polską cenę Nitro Basic poznamy dopiero wtedy, gdy subskrypcja ta stanie się dostępna w Polsce. Nie wiadomo, kiedy do tego dojdzie, ale Discord deklaruje, że będzie ona stopniowo wypuszczana na przestrzeni nadchodzących tygodni.Źródło: Discord , fot. tyt. Discord