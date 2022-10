Koncept pokazuje jak powinien wyglądać Windows 23

Tego chcą użytkownicy.

Windows 23

System, jakiego wszyscy pragną

otrzymał niedawno swoją pierwszą dużą aktualizację funkcji – Windows 11 2022 Update . Dlategopracuje już nad kolejnymi nowościami dla tego systemu. Ba, podejrzewa się, że pracuje już nawet nad systemem. Tymczasem pewien doświadczony projektant konceptów postanowił wyobrazić sobie, jak mógłby wyglądaći tę wizję urzeczywistnił.Wspomniany projektant to, którego prace można podziwiać w mediach społecznościowych takich jakoraz w serwisachW przeszłości AR 4789 stworzył wiele software’owych koncepcji, na przykład alternatywnego systemu operacyjnego AR OS, systemu Windows 12.1 i nie tylko.Jak wspomniałam, tym razem AR 4789 zdecydował się pokazać, jak mógłby wyglądać system z odległej przyszłości – system Windows 23. Cóż, taki system zapewne jest marzeniem wielu użytkowników.AR 4789 zaprojektował system Windows 23, odnosząc się do oczekiwań, jakie użytkownicy systemu Windows 10 i Windows 11 mają względem Microsoftu. Wziął on po prostu pod uwagę informacje zwrotne i prośby kierowane przez nich do giganta z Redmond.W związku z powyższym koncepcja systemu Windows 23 zakłada obecność mnóstwa opcji personalizacji. Na przykład, zawiera ona, który można przesuwać po ekranie, a także, które można umieścić nawet po prawej stronie wyświetlacza. W aplikacjikonceptu znalazły się zaś liczne dodatkowe opcje.Windows 23 zgodnie z wizją AR 4789 pozwalałby również na włączenie stylu wizualnego systemu, a także na korzystanie z Cortany. Dla przypomnienia, Cortana to wirtualna asystentka, którą, jak się zdaje, Microsoft najzwyczajniej w świecie porzucił. Już od dawna nie otrzymała ona bowiem jakichkolwiek ulepszeń.Microsoft nieustannie informuje, że słucha próśb swoich użytkowników. Cóż, chyba robi to w znacznie mniejszym stopniu, niż mu się zdaje, co koncept AR 4789 pokazuje.Źródło: YouTube/AR 4789, fot. YouTube/AR 4789