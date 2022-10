YouTube wprowadza nowy format reklam. Użytkownicy nie będą zadowoleni

Dłuższe reklamy audio nadchodzą na YouTube

Źródło: YouTube

YouTube ogłosił właśnie szereg narzędzi, które wspomogą - przede wszystkim - reklamodawców. Użytkownicy również jednak dostrzegą pewne zmiany, zwłaszcza jeśli są aktywnymi słuchaczami podcastów. Portal już niedługo wzbogaci się bowiem o półminutowe reklamy audio przerywające dłuższe audycje. Czego dokładnie należy się spodziewać? YouTube dosyć regularnie wprowadza nowe formaty reklam, co spotyka się z jawną krytyką społeczności. Najbardziej irytujące są niepomijalne spoty , które trzeba obejrzeć do końca - tych w ostatnim czasie pojawiło się naprawdę sporo. Poza tym posty reklamodawców można zobaczyć także w sekcji Shorts oraz Music. Innym słowem, koncern wciska reklamy dosłownie wszędzie i nie zanosi się na to, by planował przestać.Tak przynajmniej wynika z zapowiedzi przedstawionych podczas cyfrowego wydarzenia Advertising Week New York . Okazuje się, że podjęto finalną decyzję co do objęcia podcastów. Pierwszy raz o takich planach usłyszeliśmy w 2020 roku, teraz "nowość" stała się faktem i zapewne w przeciągu kilku tygodni/miesięcy stanie się normą. Do tej pory spoty audio były krótsze i skupiały się przede wszystkim na treściach muzycznych.Google zauważył jednak, że w podcastach drzemie ogromny potencjał marketingowy. Gigant nadmienia, że. Podjęta decyzja jest więc niewielkim zaskoczeniem - podobnie jak fakt, że dotyczy ona wyłącznie osób nieopłacających subskrypcji Premium. Okej, jakie nowości jeszcze ogłoszono?stało się opcją dostępnym na całym świecie. Dzięki temu marki i agencje są w stanie dotrzeć ze swoimi produktami do konkretnych grup słuchaczy, co z pewnością wpłynie korzystnie na potencjał reklamowy platformy YouTube.Zmian doszukiwać możemy się również w innych formatach reklam na YouTube, do których będzie można niedługo dołączać oferty lokalne. Poza tym pojawi się funkcja pozwalająca na oznaczanie produktów przez twórców w materiałach Shorts i tradycyjnych filmach. To jednak nie wszystko.Ogłoszono również coś, co zostało nazwane. Jest to oferta skierowana bezpośrednio do marek chcących zwiększyć zainteresowanie swoimi produktami w konkretnych momentach. Mowa tu o premierach filmowych czy wydarzeniach sportowych - wtedy też reklamy nastawione na dany event będą miały priorytet.YouTube ponadto udostępnił kilka PR-owych statystyk mających na celu ukazanie jak dobrą platformą do inwestycji jest YouTube. Mowa tu o sporym procencie istotnych reklam czy twierdzeniu, że portal jest "numerem jeden" w kwestii obecności szczerych i prawdziwych treści informacyjnych.Źródło: YouTube