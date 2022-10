Te aplikacje najbardziej rozładowują baterię w Twoim smartfonie

Może lepiej się ich pozbyć?

Te aplikacje najmocniej rozładowują baterię w smartfonie

Fitbit Verizon Uber Skype Facebook Airbnb BIGO Live Instagram Tinder Bumble Snapchat WhatsApp Zoom YouTube Booking.com Amazon Telegram Grindr Likke LinkedIn

Na przestrzeni lat dostawałem dziesiątki pytań dotyczących tego, dlaczego bateria w smartfonie szybko się rozładowuje. Przeważnie zadawali je użytkownicy smartfonów z niskiej i średniej półki cenowej, dosłownie przeładowanych aplikacjami. Te urządzenia nie miały prawa działać płynnie, a czas ich pracy na baterii musiał ulec wyraźnemu skróceniu. Aplikacje działają w końcu nie tylko wtedy, kiedy zdaje sobie z tego sprawę użytkownik. Często w tle łączą się z internetem, by wysyłać i pobierać dane, nawiązują połączenie z GPS i wykonują wiele innych akcji. Nie rzadko jednak na krótki czas pracy na baterii narzekają osoby, które wcale nie zainstalowały wielu apek. Jak pokazuje najnowsze badanie, nikogo nie powinno dziwić, że czasem występuje taka sytuacja.Aplikacje bardzo mocno różnią się od siebie w kwestii tego, jak szybko rozładowują baterię w smartfonie. Zależy to oczywiście od ich zapotrzebowania na szeroko pojmowane zasoby. Smartfon szybciej rozładuje się, gdy będziecie grać w Fortnite , niż w o wiele mniej wymagające produkcje, nie wykorzystujące w ogóle łączności z siecią. Bardzo często tempo rozładowywania baterii jest bezpośrednio związane z liczbą uprawnień, ale nie jest to regułą.Firma pCloud przygotowała zestawienie, które najszybciej wyczerpują baterię w smartfonie w jednostce czasu. Pod uwagę wzięto dość skromną pulę 100 najpopularniejszych apek w Google Play. Najbardziej "bateriożernymi" wcale nie uznano tych z pozoru przeładowane bezużytecznym bloatware. Przyjęto dość nietypową metodologię.Przedstawiciele pCloud przeanalizowali uprawnienia popularnych aplikacji, aby dowiedzieć się, które aplikacje w danym momencie wymagały najwięcej od telefonów. Każde żądanie uprawnienia, na przykład dostępu do Wifi otrzymało następnie "wagę" na podstawie postrzeganego zużycia baterii, aby uzyskać ważone całkowite zapotrzebowanie. W skrócie: aplikacja mająca dostęp do większej liczby uprawnień rozładowujących baterię, była wysoko oceniana. Im wyżej, tym gorzej z punktu widzenia zużycia baterii.Najszybciej do wyczerpania energii zdaniem pCloud doprowadzają:Dwie czołowe aplikacje - Fitbit i Verizon wymagają pozwolenia na aż 14 z 16 dostępnych funkcji działających w tle, w tym cztery najbardziej zasobożerne: aparaty, lokalizacja, mikrofon i połączenie Wi-Fi.Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp i LinkedIn wymagały średnio 11 pozwoleń na aktywności w tle. Tylko Instagram obsługuje tryb ciemny, pozwalający na zmniejszenie zużycia baterii o mniej więcej 1/3. Podobne wymagania mają apki do randkowania - Tinder, Bumble i Grind.Jakich konkretnie pozwoleń wymagają aplikacje najszybciej rozładowujące baterię w smartfonach? Oto ich lista:Źródło: