Nvidia zepsuła Cyberpunka 2077. Internauci skarżą się na denerwujące błędy

Jeśli w ostatnim czasie graliście na komputerze w Cyberpunka 2077 i wydawało się wam, że coś jest nie tak, to nie jesteście odosobnieni. W sieci widać pełno przypadków, w których internauci narzekają na dwa główne problemy. Co ciekawe chodzi wyłącznie o posiadaczy komputerów i to na kartach graficznych Nvidii. Wygląda na to, że ostatnia aktualizacja sterowników dla różnych modeli GeForce koliduje z poprawną pracą gry od CD Projekt RED.



Nowy sterownik grafiki GeForce Game Ready WHQL 522.25 może powodować błędy w Cyberpunku 2077

Sterowniki 522.25 WHQL były wydane przede wszystkim z uwagi na premierę nowej potężnej karty graficznej Nvidia GeForce RTX 4090, ale widać coś poszło nie tak i powodują usterki na różnych modelach. Chociażby na poniższym filmie doświadczył ich youtuber LastKnownMeal będący w posiadaniu maszyny z RTX 3070 Ti. Tak jak inni gracze, wspomina o artefaktach graficznych po wejściu w mapę i dużych spadkach wydajności. Zabawa z ustawieniami w Cyberpunku 2077 nic nie dała, tak samo jak powrót do domyślnych nastawów. Z powodu błędu od strony sterownika, bardzo możliwe, że glicze występują też w jakiś innych tytułach, choć jak na razie wiadomo tylko o grze CD Projekt RED.





Oczywiście to nie znaczy, że każdy jeden posiadacz GeForce będzie miał problemy. Mam na pokładzie własnej maszyny GeForce GTX 1070 i nic takiego nie zaobserwowałem po odpaleniu gry z najnowszymi driverami. Nie zagłębiałem się aż tak we wszystkie udostępnione w sieci przypadki obecności artefaktów, ale przypuszczam, że mogą dotyczyć tylko serii RTX (choć równie dobrze mogę się mylić). Oczywiście to nie znaczy, że każdy jeden posiadacz GeForce będzie miał problemy. Mam na pokładzie własnej maszyny GeForce GTX 1070 i nic takiego nie zaobserwowałem po odpaleniu gry z najnowszymi driverami. Nie zagłębiałem się aż tak we wszystkie udostępnione w sieci przypadki obecności artefaktów, ale przypuszczam, że mogą dotyczyć tylko serii RTX (choć równie dobrze mogę się mylić).



Też masz artefakty w Cyberpunku 2077 na GeForce? Musisz zainstalować starsze sterowniki grafiki

Nie ma jeszcze finalnego rozwiązania problemu. Zdaje się, że zwyczajnie trzeba poczekać na łatkę driverów ze strony Nvidii. Tymczasem po prostu lepiej nie instalować sterowników GeForce Game Ready WHQL 522.25, lub już po fakcie wymusić obecność poprzedniej wersji. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Najprościej i najszybciej (objaśniam na przykładzie Windowsa 10) wejść w zarządzanie komputerem (prawy klik na "Ten komputer" i wybranie opcji "Zarządzaj" lub po wejściu w menu start rozpoczęcie wpisania nazwy "Zarządzanie komputerem" i jej uruchomienie), dalej do sekcji "Menadżer urządzeń", z prawej strony "Karty graficzne", a po rozwinięciu listy naszą grafikę. Kilkamy na nią prawym przyciskiem myszy i przechodzimy do "Właściwości". Następnie zakładka "Sterownik" i finalnie "Przywróć sterownik".





W tym miejscu powinniście zobaczyć możliwe akcje dla waszej karty graficznej (niekoniecznie też GTX 1070) / Foto: własne



Jeśli będziecie mieli z tym problem lub po prostu wolicie to zrobić inaczej, zamiast przywracania aktywujemy "Odinstaluj urządzenie". Ale wpierw dobrze byłoby mieć pobraną poprzednią wersję już pod ręką. Całą bazę aktualnych i archiwalnych driverów do grafik Nvidii znajdziecie pod tym linkiem. Poprzedni stabilny miał oznaczenie GeForce Game Ready WHQL 517.48. Oczywiście w tym przypadku chodzi o ręczne odinstalowanie obecnych wadliwych sterowników i zainstalowanie starszych pobranych z sieci.



Zobacz również: Błąd ASRock doprowadza do uszkodzenia płyt głównych na AMD. Klienci muszą być czujni



Źródło: LastKnownMeal @ YouTube / własne Jeśli będziecie mieli z tym problem lub po prostu wolicie to zrobić inaczej, zamiast przywracania aktywujemy "Odinstaluj urządzenie". Ale wpierw dobrze byłoby mieć pobraną poprzednią wersję już pod ręką. Całą bazę aktualnych i archiwalnych driverów do grafik Nvidii znajdziecie pod tym linkiem. Poprzedni stabilny miał oznaczenie GeForce Game Ready WHQL 517.48. Oczywiście w tym przypadku chodzi o ręczne odinstalowanie obecnych wadliwych sterowników i zainstalowanie starszych pobranych z sieci.Źródło: LastKnownMeal @ YouTube / własne

Wszystkiemu winne sterowniki.