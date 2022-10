The Impossible Game 2 - najtrudniejsza platformówka świata? (recenzja gry)

Twórcy stawiają poprzeczkę naprawdę wysoko.

The Impossible Game 2 – gra platformowa dla ambitnych

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,19 zł-52,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Ustawienie odpowiedniego poziomu trudności w grach to nie lada wyzwanie. Twórcy poświęcają sporo uwagi, aby znaleźć złoty środek - grę stawiająca rozsądne wymagania, nie będąc jednocześnie banalną. Czasami jednak idą na całość.Dobrym przykładem jest The Impossible Game 2. Mamy tu do czynienia z rytmiczną platformówką w stylu retro. Jak sugeruje nazwa, poziom trudności ustawiono bardzo wysoko.Nie są to jedynie puste przechwałki. Gra wymaga refleksu, skupienia i mnóstwa podejść do każdego poziomu. Mechanika opiera się głównie na skakaniu w odpowiednim momencie. Zwariowane tempo gry sprawia, że nie ma tu miejsca na najmniejszy błąd - chwila zawahania i zaczynamy od nowa. Czekają na nas cztery światy, każdy składa się z kilku poziomów i walki z bossem.Wszystko w przyjemnej oprawie dźwiękowej pełnej muzyki elektronicznej. Dodatkowym atutem jest edytor poziomów i tryb wieloosobowy online (podczas testów nie udało mi się zebrać wystarczającej liczby graczy).Minusy? Interfejs mógłby być nieco bardziej intuicyjny. Przydałby się również dłuższy samouczek lub tryb treningowy. Przechodzenie kolejnych poziomów wymaga wprawy, którą musimy zdobywać w dość frustrujący sposób - nieustannym zaczynaniem od początku.



The Impossible Game 2 to dobrze wykonana gra platformowa dla ambitnych. Jeżeli chcemy spędzić nad nią więcej czasu, musimy uzbroić się w cierpliwość.







Czytaj również: Amazfit GTR 4 - recenzja. Test smartwatcha dla amatorów sportu