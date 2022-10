Samsung Wallet w 13 nowych krajach. Zgadnij, co z Polską

Tego się można (?) było spodziewać.

Samsung Wallet w Polsce

Bahrajn

Dania

Finlandia

Katar

Kazachstan

Kuwejt

Norwegia

Oman

RPA

Szwajcaria

Szwecja

Wietnam

Zjednoczone Emiraty Arabskie

"Samsung Wallet przenosi wygodę na wyższy poziom. Ściśle współpracowaliśmy z naszymi partnerami i programistami, aby wzbogacić doświadczenia związane z Portfelem" – powiedziała Jeanie Han, wiceprezes i szef zespołu Digital Life w Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. "Koncentrujemy się na jak najszybszym udostępnieniu platformy na jak największej liczbie rynków"

Samsung traktuje Polaków jak konsumentów drugiej kategorii

Usługa płatności zbliżeniowych Samsung Pay od jakiegoś czasu jest częścią bardziej rozbudowanej aplikacji Samsung Wallet. W telegraficznym skrócie: stało się z nią to, co stało się z Google Pay wchłoniętym przez Portfel Google . Pomimo że Samsung ma w Polsce około 30 procent udziałów w rynku smartfonów, nadal traktuje nasz kraj po macoszemu w kwestii dostępności niektórych usług. Jedną jest między innymi właśnie Samsung Wallet, który teraz ma trafić na aż trzynaście nowych rynków. Czy jest wśród nich Polska?Krótka odpowiedź na postawione wyżej pytanie brzmi: nie. Samsung Wallet dostępny w sklepie z aplikacjami od połowy czerwca 2022 roku nadal nie działa w Polsce. Podobnie z resztą w naszym kraju nie działa Samsung Pay.Wallet działał już w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chinach i wybranych krajach Europy, takich jak Francja, Niemcy i Włochy, a teraz ponadto pojawi się w następujących państwach:- dodała.Samsung Wallet umożliwia nie tylko płatności Samsung Pay i Samsung Pass. To także portfel kryptowalut oraz sejf na klucze cyfrowe do urządzeń smart home, czy nawet dla kluczyków samochodowych. Pozwala też przechowywać dokumenty, takie jak na przykład prawo jazdy.Na liście krajów zaprezentowanej w najnowszym komunikacie prasowym Samsunga, do których usługa trafi jeszcze w roku, nie ma Polski. Wizerunkowy strzał w stopę? Moim zdaniem tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę dwa czynniki: popularność smartfonów marki Samsung w Polsce i zamiłowanie Polaków do płatności mobilnych.Polska jest w czołówce krajów, w których korzysta się z płatności zbliżeniowych. Całe szczęście nie jesteśmy zdani na łaskę Samsunga i możemy korzystać z Portfela Google, Garmin Pay, Apple Pay i innych pomniejszych systemów płatności mobilnych.Źródło: Samsung