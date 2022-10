iPhone i Windows to coraz lepsze połączenie. Apple i Microsoft mają niespodziankę

Ależ miła wiadomość.

Zdjęcia na Windows 11 z synchronizacją do iCloud

Nie bez powodu użytkownicy smartfonów iPhone, korzystający przy okazji z innych urządzeń Apple, rozpływają się na temat tego, jak doskonale urządzenia te współpracują ze sobą. Firma z Cupertino robi naprawdę wiele, aby dopracować ich oprogramowanie w taki sposób, by działało jak najlepiej. Jednocześnie integracja produktów Apple z rozwiązaniami konkurencji stoi na... różnym poziomie. Miło mi w tym kontekście poinformować, że od teraz iPhone'y i komputery z Windows będą dogadywały się nieco lepiej.Nareszcie. Użytkownicy smartfonów iPhone korzystający z Windows 11 nie będą musieli pobierać dodatkowych aplikacji Apple, aby synchronizować zdjęcia z dysku swojego komputera do chmury. Uczestnicy programu Windows Insider donoszą, że mogą już korzystać z testowej wersji systemowego programu Zdjęcia z obsługą iCloud.Aplikacja Zdjęcia Microsoft umożliwia przeglądanie, porządkowanie i udostępnianie zdjęć z komputera i usługi OneDrive , a dzięki tej aktualizacji będzie można ponadto dodawać i uzyskiwać dostęp do zdjęć iCloud bezpośrednio z poziomu aplikacji. Zdjęcia iCloud pojawią się obok zdjęć z innych źródeł w przeprojektowanym widoku galerii "Wszystkie zdjęcia", a także na dedykowanej stronie, do której można uzyskać dostęp z bocznego panelu nawigacyjnego.