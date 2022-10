To koniec Microsoft Office. Kultowy pakiet zmienia nazwę

Microsoft Office to teraz Microsoft 365

W ciągu ostatnich kilku lat Microsoft 365 rozwinął się w nasz flagowy pakiet produktywności, dlatego teraz tworzymy doświadczenie, które pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości tego pakietu. W najbliższych miesiącach witryna Office.com, aplikacja mobilna Office oraz aplikacja Office dla systemu Windows staną się aplikacją Microsoft 365 z nową ikoną, nowym wyglądem i jeszcze większą liczbą funkcji.

Już niedługo użytkownicy będą musieli pożegnać się z popularnym pakietem Microsoft Office. Po trzydziestu latach obecności na rynku zmieni on bowiem swoją nazwę na Microsoft 365 – to tam znajdą się wszystkie najważniejsze programy. Konsumenci będą musieli przyzwyczaić się również do nowej ikony, interfejsu oraz dodatkowych funkcji.Przez kilka ostatnich lat gigant z Redmond dosyć intensywnie rozwijał pakiet Microsoft 365 . Równocześnie jednak rozwijany był kultowy zestaw narzędzi Microsoft Office – teraz to wszystko zostanie połączone w jedną aplikację. Koncern w sekcji „co się zmienia” opisuje nadchodzące „przemeblowanie” w następujący sposób:Na samym początku, bo już w przyszłym miesiącu.Co ważne – nowości obejmą każdego użytkownika bez wyjątku. Nie ma więc żadnego znaczenia czy używasz biurowej wersji Office, tej do przeznaczeń edukacyjnych czy użytku domowego. Istotne jest również to, że konsumenci nie muszą wykonywać jakichkolwiek kroków w celu przejścia na nowy pakiet.Zmiany nie będą miały bowiem jakiegokolwiek wpływu na istniejące konto, profil, subskrypcję czy zapisane w chmurze pliki.Jeśli zaś chodzi o obiecane nowe funkcje, to Microsoft obiecuje przede wszystkim nowe typy zawartości i motywów, przeprojektowany sposób na „odkrywanie” aplikacji dostępnych w ramach pakietu, bardziej przejrzysty podgląd statusu subskrypcji oraz nowe „centrum dowodzenia” zawierające najważniejsze informacje o stworzonych i udostępnionych przez nas plikach. Poza tym doczekamy się jeszcze niezbyt szczegółowo opisanego feedu, opcję tagów oraz szereg innych funkcji, które zostaną zapowiedziane „wkrótce”.Microsoft postanowił jednak nie rezygnować ze sprzedaży jednorazowych pakietów Office 2021 i Office LTSC do użytku domowego oraz biznesowego. Jeśli jednak zaś chodzi o model subskrypcyjny, to tutaj nazwa „Office” przestaje istnieć po ponad 30 latach.Podsumowując,. Zdają one sobie bowiem sprawę, że ludzie znacznie chętniej zainteresują się daną ofertą jeśli będzie ona przejrzysta. Dostępność kilku aplikacji oferujących to samo rzadko kiedy wiąże się z dywersyfikacją przychodów – konsumenci pójdą bowiem gdzie indziej, nie stracą czasu na podejmowanie kłopotliwej decyzji. Skierują swoje oczy tam, gdzie nie muszą wybierać pomiędzy wieloma opcjami.To też jeden z powodów dlaczego taką popularnością cieszą się obecnie „ekosystemy” – zbiór różnych usług od jednego producenta zamkniętych w np. jednej platformie. Wtedy istnieje jeszcze mniejsza szansa, że klient zerknie do tego, co oferuje konkurencja. Najczęściej wszystko to oparte jest jeszcze o model biznesowy w postaci miesięcznej/rocznej subskrypcji. Ma to sporo zalet oraz mnóstwo wad.Źródło: Microsoft