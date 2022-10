Poznaliśmy datę premiery One UI 5 od Samsunga

Najpierw dostaną go te smartfony.



Po wielu tygodniach beta-testów, Samsung w końcu zdecydował się zaprezentować nową wersję swojej nakładki One UI 5 opierającą się o Androida 13. Oprogramowanie zostało pokazane podczas konferencji SDC22. Wiemy już, które urządzenia koreańskiego producenta otrzymają One UI 5 jako pierwsze. I to jeszcze w październiku tego roku!



Samsung One UI 5 - kto dostanie aktualizację?



Samsung poinformował, iż jeszcze w 2022 roku aktualizację do Androida 13 wraz z nakładką One UI 5 otrzymają takie smartfony, jak: Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, S22+ oraz S21, S21+, S21 Ultra czy Galaxy S21 FE.



Na oprogramowanie mogą liczyć także posiadacze “składaków” koreańskiego producenta: w tym przypadku będą to modele Galaxy Z Flip 3, Flip 4, Fold 3 czy Fold 4. One UI 5 trafi również do posiadaczy urządzeń z serii A: konkretniej modelu A53 5G.



Nie trzeba nikogo przekonywać, że nowa wersja nakładki Samsunga jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier koreańskiego producenta - oczywiście zaraz po nowych urządzeniach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, One UI 5 przyniesie naprawdę sporo zmian i odświeży urządzenia Samsunga. Wśród nowości znajdzie się między innymi nowy, personalizowany ekran blokady, funkcja Color Paletter, ulepszone opcje dostosowywania powiadomień czy też przeprojektowany obszar szybkiego przełączania. Samsung obiecuje również w One UI 5 znacznie szybsze i płynniejsze animacje niż dotychczas.



Podczas Samsung Developer Conference 2022 przedsiębiorstwo faktycznie informowało, iż One UI 5 znajduje się jeszcze w wersji beta, ale już w październiku powinno trafić w postaci stabilnej na wspomniane wyżej urządzenia Samsunga.







Redakcja serwisu SamMobile miała okazję pobawić się trochę nowym oprogramowaniem firmy i trzeba przyznać, że wygląda ono i działa naprawdę przyjemnie. Oby Samsungowi jak najszybciej udało się wypuścić wersję dla wszystkich kompatybilnych urządzeń.



Źródło: SamMobile / fot. Unsplash.com