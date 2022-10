Platforma społecznościowa Trumpa dostępna także na Androidzie. To nie lada zaskoczenie

Truth Social ponownie trafił do Sklepu Play

Źródło: wł.

Użytkownicy urządzeń z systemem Android ponownie mają możliwość pobrania platformy społecznościowej Truth Social stworzonej przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Usługa została pierwotnie zablokowana przez Google w sierpniu bieżącego roku – powodem podjęcia takiej decyzji była „niewystarczająca polityka moderacji treści”. Czy coś w tej kwestii uległo poprawie? Donald Trump swego czasu ogłosił samozwańczy bunt przeciwko rzekomej cenzurze na popularnych serwisach społecznościowych. Chodziło tu głównie o Twittera, gdzie wpisy oraz konta byłego prezydenta były nagminnie usuwane. Mężczyzna powiedział więc DOŚĆ i zdecydował się na wypuszczenie własnej aplikacji, gdzie ludzie będą mogli mówić co chcą – wolność słowa miała być tam stawiana jako nadrzędna zasada. Projekt nie okazał się jednak aż takim sukcesem.Powodów takiego stanu rzeczy było kilka. Jednym z nich okazał się brak akceptacji usługi przez Google. Koncern stwierdził, żepozwalających w skuteczny sposób walczyć z cyberprzemocą i w zdecydowany sposób reagować na niekoniecznie przyzwoite treści. Dlatego też w sierpniu 2022 roku platforma stała się niedostępna dla posiadaczy urządzeń z Androidem na pokładzie.Jak się jednak okazuje, sytuacja ta właśnie uległa zmianie. Amerykańscy internauci donoszą, żei korzystać z niej bez większych problemów. Gigant z Moutain View zdążył już skomentować sytuację i stwierdził, że osoby odpowiedzialne za Truth Social zgodziły się na egzekwowanie odpowiednich środków moderacji treści zamieszczanych przez konsumentów. Platforma więc ma się stać wolna od postów nacechowanych negatywnie – w tym takich jawnie nawołujących do przemocy.Trudno na ten moment stwierdzić czy Truth Social zagości w Sklepie Play na dłużej – z aplikacjami Trumpa nigdy nic wiadomo. Zwłaszcza, żeprowadzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd – złożona została bowiem na nią skarga dotycząca naruszenia papierów wartościowych. Przyszłość samej spółki jest więc dosyć niejasna.Jeśli zaś chodzi o samą usługę Truth Social, to, gdzie „można mówić wszystko to, co się chce”. Wiele osób przewiduje jednak, że Trump i tak powróci do „niebieskich”, gdy usługa wejdzie w ręce Elona Muska. Ten już obiecał, iż ma w planach odblokowanie wszystkich kont byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.Aha – warto też pamiętać, że Truth Social jest usługą dostępną wyłącznie na terenie USA. Nie skorzystamy więc z niej w Polsce.Źródło: TechCrunch