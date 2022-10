Nowa aplikacja mobilna Steam już dostępna dla wszystkich

Nareszcie.

Mobilna aplikacja Steam w nowym wydaniu

„Nowa aplikacja mobilna zawiera logowanie się za pomocą kodu QR. Jest to nowy sposób logowania się do Steam, który pozwala pominąć wpisywanie nazwy użytkownika i hasła. Proces opiera się na danych weryfikacji dwuetapowej przechowywanych w aplikacji na telefonie, tym samym bezpiecznie identyfikując was na Steam z pomocą waszego urządzenia mobilnego.”

„Kiedy będziecie chcieli zalogować się na Steam w ten sposób, aplikacja mobilna wyświetli potwierdzenie ze szczegółami próby logowania, w tym mapę i przybliżoną geolokalizację urządzenia, z którego się logujecie. Możecie wykorzystać te dane, aby sprawdzić, czy to była wasza próba logowania, a następnie zatwierdzić lub odrzucić tę próbę. Cały ten proces odbywa się wewnątrz aplikacji mobilnej Steam. Na tym polega piękno weryfikacji dwuetapowej – jeśli wasze hasło zostanie ujawnione, nadal jesteście chronieni i możecie po prostu odrzucać próby uzyskania dostępu do waszego konta.”

Steam na Androidzie i iOS – co dalej?

Pod koniec sierpnia ruszyły beta testy nowej, odświeżonej mobilnej aplikacji, umożliwiającej między innymi logowanie do platformy za pomocą kodu QR. Teraz ta została udostępniona wszystkim posiadaczom urządzeń z systemami. Czym ta się charakteryzuje i jak bardzo różni się od swojego dotychczasowego wydania?Dotychczas mobilna aplikacja Steam była po prostu przestarzała. Wielu użytkowników zapewne w ogóle nie instalowałoby jej na swoich smartfonach, gdyby nie fakt, że jest ona wymagana do obsługi funkcji. Być może teraz gracze będą otwierać ją nieco chętniej.Tak jak wcześniejsze wydanie mobilnej aplikacji Steam, nowa wciąż pozwala na przeglądanie sklepu platformy, otrzymywanie kodów Steam Guard czy potwierdzanie wymian. Charakteryzuje się ona jednak dodatkowo odświeżonym interfejsem.Nowa mobilna aplikacja Steam Guard to też kilka nowych funkcji. Jak wspomniałam, teraz można używać jej do logowania się do platformy Steam na komputerze z użyciem kodu QR. Poza tym, oferuje ulepszone powiadomienia, wgląd do naszej biblioteki gier oraz pozwala na obsługę wielu kont., informujeCo najlepsze, teraz za pośrednictwem aplikacji Steam na Androidzie lub iOS możemy zdalnie włączyć pobieranie gry z naszej biblioteki na PC. Możemy też zdalnie odinstalować wybraną grę. Istnieje również opcja dokonywania zakupów w sklepie Steam z poziomu telefonu.W przyszłości Valve chce również umożliwić logowanie z pomocą kodu QR do urządzenia Steam Deck, dodać do swojej mobilnej aplikacji nowe typy powiadomień i nie tylko. Nie wiadomo jednak, kiedy zamierza zrealizować te zapowiedzi.Oczywiście, jeśli jeszcze nie korzystasz z mobilnej aplikacji Steam, możesz ją pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Jeśli już jesteś użytkownikiem aplikacji Steam na Androidzie lub iOS, dokonaj jej aktualizacji za pośrednictwem Google Play lub App Store.Źródło: Valve , fot. tyt. Steam