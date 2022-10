Ruszył program Ask Apple dla deweloperów. To świetne wieści

Apple bliżej deweloperów.

Wystartował program Ask Apple

"Wsłuchaliśmy się w opinie deweloperów z całego świata na temat najlepszych dla nich form pomocy w tworzeniu innowacyjnych aplikacji. Dostrzegliśmy duże zainteresowanie wsparciem indywidualnym i rozmowami z ekspertami Apple"

"Nasz zespół konsekwentnie dba o coraz lepsze wsparcie dla różnorodnej, międzynarodowej społeczności deweloperów i cieszymy się, mogąc zaproponować Ask Apple jako kolejną formę takiej pomocy."

Tworzenie aplikacji dla iOS, iPadOS, macOS, tvOS i watchOS

Apple poinformowało o uruchomieniu zupełnie nowego programuprzeznaczonego dla deweloperów oprogramowania. Dzięki niemu twórcy softu mogą uzyskaći w ramach interaktywnej sesji pytań i odpowiedzi rozwiewać swoje wątpliwości na nurtujące ich pytania. Program Ask Apple wystartował właśnie dziś.Apple robi kolejny krok w stronę zwiększenia zaangażowania we współpracę z deweloperami rozwijającymi oprogramowanie na urządzenia tego producenta. Program Ask Apple pozwoli programistom zadawać w ramach nowej platformy pytania członkom zespołu Apple na przeróżne tematy. Przykłady można mnożyć - testowanie na najnowszych wersjach beta, wdrażanie nowych i zaktualizowanych struktur programowych przedstawionych na Worldwide Developers Conference (WWDC) ; stosowanie nowych funkcji, takich jak Dynamic Island; przejście na język Swift, interfejs SwiftUI i ułatwienia dostępu; a także przygotowywanie aplikacji na nowe wersje systemu operacyjnego i generacje sprzętu.Co najważniejsze: udział w Ask Apple jest bezpłatny i otwarty dla uczestników programów Apple Developer Program i Apple Developer Enterprise Program.- powiedziała Susan Prescott, wiceprezeska Apple w pionach Worldwide Developer Relations i Enterprise and Education Marketing.Kierowanie pytań będzie możliwe w ramach sesji pytań i odpowiedzi na platformie Slack , ale też konsultacjach indywidualnych, odbywających się w różnych strefach czasowych i różnych językach. Ze strony Apple wezmą w nich udział popularyzatorzy, inżynierowie i projektanci Apple. Jak zapewnia gigant z Cupertino, deweloperzy mogą zwracać się o pomoc w kwestiach dotyczących kodu, projektu aplikacji, implementacji technologii i struktur programowych, rozwiązywania problemów, sprawdzania i oceny aplikacji oraz narzędzi do dystrybucji.Program Ask Apple ma charakter stały, a pierwszą rundę pytań zaplanowano na 17-21 października tego roku. Członkowiemogą zarejestrować się i zapoznać z terminami na stronie developer.apple.com Ask Apple nawiązuje do innych programów Apple, takich jak Tech Talks i Meet with App Store Experts, w ramach których w minionym roku zaoferowano deweloperom ponadi tysiące godzin konsultacji.Seria Ask Apple nie jest jedynym źródłem wiedzy dla deweloperów piszących aplikacje na systemy iOS, iPadOS, macOS, tvOS i watchOS. W witrynie Apple Developer i w aplikacji Apple Developer zamieszczono setki godzin zarejestrowanych wcześniej sesji, które da się odtworzyć w dowolnym momencie.Ponadto, Apple oferuje gamę narzędzi wspierających devów w budowaniu, testowaniu, wprowadzaniu na rynek i dystrybucji aplikacji na ponad 1,5 miliarda urządzeń Apple. Pakiety SDK, usługi programowe z ponad 250 000 funkcjami API pomagają deweloperom w ich codziennej pracy. Inicjatywy Apple pokroju Developer Academies, Entrepreneur Camps, App Accelerators i stypendia WWDC oraz narzędzia dostępne dla wszystkich, jak Każdy może kodować czy Swift Playgrounds, mają zapewniać powszechność dostępu do umiejętności i technologii programistycznych.Źródło: Apple