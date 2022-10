Windows 11 22H2 – aktualizacja KB5018427 z trzydziestoma poprawkami błędów

Warto ją zainstalować.

Za nami kolejny, czyli wtorek poprawek, a to oznacza, żewypuścił kolejne aktualizacje dla swoich systemów operacyjnych. W przypadkuw wersjimowa o aktualizacji zbiorczej, która wprowadza liczne poprawki błędów i łata dziury związane z bezpieczeństwem.Aktualizacja KB5018427 to w przybliżeniu aż 30 ulepszeń dla systemu Windows 11 w wersji 22H2. Niektóre z nich były częścią wcześniejszej aktualizacji opcjonalnej - KB5017389 . KB5018427 jest jednak aktualizacją obowiązkową – stąd powielenie zmian.Przede wszystkim, aktualizacja KB5018427 naprawia błąd, za sprawą któregoz jakiegoś powodu nie zawsze się uruchamiał. Rozwiązuje też ona problem ponownego ładowania się zawartości kart w przeglądarcedziałającej w trybie) inne problemy związane z tym samym trybem.KB5018427 to także poprawki związane z wyświetlaniem niektórych chińskich znaków czy aplikacją Łącze z telefonem. Poza tym aktualizacja dodaje do paska zadań więcej dynamicznych treści z aplikacji Widżety – innych niż informacje pogodowe.

KB5018427 to aktualizacja zbiorcza dla Windows 11 22H2. | Źródło: Microsoft

KB5018427 – jak pobrać i zainstalować?

Niestety, omawiana aktualizacja nie rozwiązuje wszystkich problemów występujących w Windows 11 22H2. Wiadomo na przykład, że nie rozprawia się ona z problemem spowolnionego pobierania plików z komputera sterowanego zdalnie z użyciem protokołu Server Message Block Aktualizacja KB5018427 jest dostępna do pobrania za pośrednictwem usługi. Aby ją pobrać, wystarczy więc otworzyć Windows Update, kliknąć w baner z napisem Sprawdź aktualizacje. Gdy tylko aktualizacja zostanie wyszukana, kliknij w napis Pobierz i zainstaluj. Następnie uruchom komputer ponownie, gdy Windows Update o to poprosi.Aktualizację można też zainstalować z pomocą instalatora offline, który jest dostępny do pobrania na stronie Microsoftu Po raz kolejny przypominam, że aktualizacja systemu Windows 11 do wersji 22H2 jest udostępniana kolejnym użytkownikom falami. Microsoft chce mieć bowiem pewność, że wydanie to nie zawiera żadnych poważniejszych błędów i problemów ze zgodnością, zanim udostępni ją wszystkim.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Canva