Google Meet i Czat z licznymi nowościami. Mają zwiększyć produktywność

Google Meet i Chat zyskały szereg ciekawych funkcji

Źródło: Google

Google przedstawiło właśnie plany na rozwój ekosystemu Workspace. Koncern chce sprawić, by usługi wchodzące w jego skład były najlepszymi narzędziami dla osób pracujących zdalnie bądź hybrydowo. Najwięcej zmian zostanie wprowadzonych w aplikacjach Meet i Czat, czyli głównych programach służących do komunikacji. Czego dokładnie mogą spodziewać się użytkownicy?Cyfrowe wydarzenie Cloud Next powoli dobiega końca. Tym razem gigant z Moutain View skupił się na aspekcie wspierania hybrydowego miejsca pracy – dlatego też większość ogłoszonych nowinek dotyczy ułatwiania procesu przemieszczania się ze stacjonarnego biura do tego wirtualnego. Jeśli miałbym opisać event jednym słowem, to z pewnością byłaby „komunikacja".Google zdaje sobie sprawę, że musi nieustannie ulepszać swoje usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikami oraz firmami. Po piętach depczą mu bowiem takie platformy jak Microsoft Teams , Slack oraz Zoom. Dlatego też postawiono na rozwój aplikacji Meet oraz Czat. Ta druga już wkrótce zyska m.in.oraz opcję tworzenia niestandardowych emotikon.Ponadto osoby z niej korzystające zauważą nowości w obrębie bezpieczeństwa. Specjalna funkcja jest od dłuższego czasu dostępna w m.in. Gmailu czy Dysku – teraz trafi do Czatu i. Szansa na wydostanie się na zewnątrz poufnych konwersacji czy danych stanie się o wiele mniejsza. To niewątpliwie dobra wiadomość.Co ciekawe,. Co to oznacza? Aplikacje zewnętrzne będą mogły zaimplementować u siebie funkcję pozwalającą na tworzenie i rozpoczynanie spotkań, a także konwersacji. Tego typu zmiana z pewnością przyczyni się do zwiększenia zainteresowania usługami we wielu firmach. Przynajmniej taką nadzieję ma Google.To oczywiście nie koniec nowości. Już niedługo gigant wprowadzi. Jeśli więc organizator spotkania jest pewien, że dana rozmowa nie będzie poświęcona dyskusjom, to będzie mógł skorzystać z takiej funkcjonalności – będzie miał wtedy pewność, że np. mikrofon każdego uczestnika jest wyciszony. Usprawni to przebieg spotkań i oszczędzi nieco czasu spędzonego na sprawdzaniu ustawień.Meet zyska ponadtopodczas rozmowy. Pojawi się także automatyczna transkrypcja rozmów oraz możliwość kontrolowania prezentacji bezpośrednio z ekranu konwersacji – to funkcja dobrze znana użytkowników aplikacji Microsoft Teams.Zmian i nowości będzie rzecz jasna więcej –oraz osób będących pracownikami średnich i dużych firm. Takie osoby powinny w największym stopniu odczuć wprowadzane poprawki oraz rozwiązania. Przy okazji warto zaznaczyć, że większość opisanych wyżej nowości nie ma jeszcze wyznaczonej daty debiutu. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dozę cierpliwości.