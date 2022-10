Ogromna ilość komputerów ma problem z aktualizacją do Windowsa 11

Z jakich względów?



Prawie 43 proc. wszystkich sprzętów przebadanych przez firmę Lansweeper nie jest w stanie zaktualizować się do Windows 11, ze względu na wymagania sprzętowe jakie Microsoft określił dla swojego systemu operacyjnego.



Co w tym przypadku jest największym problemem? Głównie procesor wyposażony w TPM oraz pamięć RAM, która również w wielu przypadkach nie przeszła testów.



4 na 10 komputerów ma problem z aktualizacją



Raport Lansweeper pokazuje, że prawie 42 proc. z szacowanych 27 milionów przetestowanych komputerów nie było w stanie zaktualizować się do Windowsa 11 - wszystko to przez oblanie testu związanego z CPU. Łącznie, 71 proc. komputerów nie zdała testu pamięci RAM, a 14 proc. testu związanego z technologią TPM. Co to oznacza dla samych użytkowników? Nic innego, jak przymusowe pozostanie przy Windows 10.