Samsung chce konkurować z Google TV. System Tizen dostępny dla innych producentów telewizorów

Tizen na telewizorach Bauhn, Linsar, Sunny i Vispera

Współczesne telewizory oferują coraz bogatsze funkcje smart, dlatego potrzebują odpowiednio rozbudowanego i dopracowanego oprogramowania. Niektórzy producenci TV inwestują we własne platformy, ale z pewnością jest to bardzo kosztowne. Inni, jak Sony, TCL czy Philips stawiają na Androida, a dokładnie system Google TV . W konkurencji pozostaje LG ze swoim webOS oraz Samsung rozwijający platformę Tizen. Ogłoszona właśnie decyzja koreańskiej korporacji może sprawić, że ten ostatni wkrótce zyska na popularności.Dowiedzieliśmy się właśnie, że system operacyjny Tizen, który jest wizytówką telewizorów Samsung, będzie dostępny w Smart TV produkowanych przez inne firmy.W ramach współpracy partnerskiej w formule ODM (Original Development Manufacturing) z międzynarodowymi producentami, takimi jak Atmaca, HKC i Tempo, system Tizen po raz pierwszy trafi na urządzenia inne niż Samsung. Producent twierdzi, że nowe telewizory Bauhn, Linsar, Sunny, Vispera i innych marek będą dostępne w tym roku w Australii, Włoszech, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.Wspomniane marki nie są specjalnie popularne na polskim rynku więc u nas popularność Tizen'a raczej nie ulegnie zmianie. Mogłoby to nastąpić, gdyby Samsung nakłonił do korzystania ze swojego Smart TV jednego z dużych producentów. Na razie jednak nic o tym nie wiadomo.Warto przypomnieć, że telewizory z systemem Tizen pojawiają się w następstwie ogłoszenia programu licencyjnego Samsung Tizen TV Platform Licensing podczas konferencji deweloperów SDC (Samsung Developer Conference) w 2021 r.Jak podaje Samsung, obecnie w około 200 milionów ludzi w 197 krajów korzysta z telewizorów Samsung Smart TV z systemem Tizen, zaś liczba ta ma wzrosnąć wraz z wprowadzaniem na rynek najnowszych inteligentnych telewizorów na bazie systemu Tizen.Źródło: Samsung