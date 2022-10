Kultowy polski program do tworzenia stron WWW i aplikacji powraca. Pająk V6 teraz za darmo

Pajączek, kultowy polski program do tworzenia stron internetowych doczekał się sporej aktualizacji. Oprogramowanie od teraz rozwijane jest pod nazwą Pająk V6, a podstawowe funkcje będą dostępne za darmo bez żadnych ograniczeń.Twórca programu, Rafał Płatek poinformował, że Pająk do wersji 5 był rozpowszechniany na zasadach shareware. Obecnie najnowszy Pająk V6 w podstawowej funkcjonalności dostępny jest bezpłatnie. Autor aplikacji podkreśla, że z narzędzia można korzystać zupełnie bez żadnych opłat, ale nie wszystkie funkcje są dostępne. Dostęp do funkcji premium wygasa po okresie testowym. Wówczas można pozostać przy wersji podstawowej lub wykupić opcję premium, która daje dostęp do wszystkich funkcji w wybranym okresie czasu lub bezterminowo.Warto pamiętać, że wersja bezpłatna jest przeznaczona tylko dla osób prywatnych (konsumentów). Wykorzystywanie programu w bezpłatnej wersji w działalności firmy lub organizacji (np. w szkole) wymaga przejścia na wersję premium czyli wykupienia licencji.