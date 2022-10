WhatsApp znosi irytujący limit. Grupy pomieszczą teraz znacznie więcej osób

WhatsApp pozwoli na tworzenie większych czatów grupowych

Źródło: WABetaInfo

Wszystko wskazuje na to, że WhatsApp już niedługo zniesie irytujący limit zakładający, że w grupie może znaleźć się maksymalnie 512 osób. Liczba ta zostanie podwojona, co otworzy przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości pod kątem m.in. tworzenia różnorodnych społeczności. Na razie nowość jest dostępna wyłącznie dla niewielkiej grupy konsumentów. WhatsApp od pewnego czasu chce dogonić inne platformy - przynajmniej jeśli chodzi o mnogość oferowanych funkcji. Nie tak dawno doczekaliśmy się chociażby zmian w obrębie maksymalnego rozmiaru pliku , który możemy wysłać znajomym. Komunikator wzbogacił się także o szereg pomniejszych usprawnień, jak chociażby blokadę wykonywania zrzutów ekranu jednorazowym filmom i zdjęciom.Teraz wielkimi krokami nadchodzi kolejna zmiana - ta może przypaść do gustu wielu osobom. Jak donosi redakcja portalu WABetaInfo , rozpoczęły się testy możliwości tworzenia grup z maksymalnie 1024 członkami. Jest to istotna nowość, której od dłuższego czasu domagali się internauci. Zwłaszcza, że WhatsApp od zawsze był dosyć zacofany pod tym kątem.Podstawowym limitem członków pojedynczej grupy było 256. Dopiero niedawno zdecydowano się na podniesienie ograniczenia do 512 osób. Najwyraźniej programiści idą za ciosem i już niedługo ponownie zluzują sztuczne granice. Zwłaszcza, że konkurencja nie śpi - Telegram pozwala na np. 200 000 osób w obrębie jednego czatu. Tego typy zmiany to przede wszystkim gratka dla osób tworzących tematyczne społeczności.Apropo społeczności, to zielony komunikator już wkrótce zyska funkcję o właśnie takiej nazwie. Pozwoli ona na kreowanie bardziej zorganizowanych grup poprzez np. otwieranie pomniejszych czatów w jej obrębie. Na razie jednak trudno stwierdzić, kiedy nowość pojawi się u wszystkich użytkowników.Podobnie ma się sprawa z opisywanym zniesieniem limitu. Na raziei jej publiczne wdrożenie zajmie nieco czasu. Można też spodziewać się, że przy okazji pojawią się dodatkowe narzędzia ułatwiające zarządzanie większymi grupami - mowa tu o m.in. ręcznym zatwierdzaniu wniosków o dołączenie. Było to zapowiadane już dłuższy czas temu.Warto więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że programiści nie będą kazać zbyt długo czekać na stosowną aktualizację.