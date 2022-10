Google zablokuje blokery reklam w Chrome. Podano daty

Wiemy już wszystko.

Koniec blokerów reklam w Chrome zwiastowano już we wrześniu 2021 roku, kiedy to świat obiegła informacja, iż Google planuje spore zmiany związane z bezpieczeństwem swojej przeglądarki internetowej. Wszystko rozbija się o standard, który ma zostać zastąpiony przez, gwarantujący nie tylko wyższy poziom bezpieczeństwa rozszerzeń, ale też lepszą wydajność od poprzednika. Niestety, przesiadka na nowsza rozwiązanie nie będzie prosta w przypadku blokerów reklam. Raymond Hill, twórca niezwykle popularnego uBlock Origin ostrzega, że rozszerzenia pokroju Adblock Plus będą działać, ale w mocno ograniczonym stopniu. Google właśnie podało szczegóły dotyczące wdrażania nowego Manifest V3.Od stycznia 2023 roku ww kanałach Canary, Dev i Beta prowadzone będą eksperymentalne wyłączenia obsługi rozszerzeń Manifest V2. Od czerwca 2023 roku w stabilnym wydaniu przeglądarkinastąpi etapowe wyłączenie obsługi rozszerzeń Manifest V2. Deweloperom tworzącym rozszerzenia zaleca się migrację na Manifest V3 już teraz, bowiem owoce ich pracy mogą po prostu przestać działać.Pozostała część "rozkładu jazdy" wygląda następująco:- mówił w ubiegłym roku David Li, menedżer produktu ds. rozszerzeń w Chrome i Chrome Web Store.

Adblokery rujnują biznes Google

Alternatywa dla Google Chrome

Na stronie głównej Chrome Web Store próżno szukać blokerów reklam. Nie mają nawet osobnej kategorii w sklepie z rozszerzeniami. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuNiezależnie od tego, w jak piękne słowa Google ubierze swoje motywacje, chodzi przede wszystkim o pieniądze.Przypominam, że Google to największy dostawca reklam na świecie. Wyłączenie lub przynajmniej poważne ograniczenie działania rozszerzeń blokujących reklamy to biznesowy strzał w dziesiątkę. Z adblokerów korzysta blisko połowa wszystkich internautów, na czym internetowy gigant traci mnóstwo pieniędzy. Ile to jest "mnóstwo"? Miliardy dolarów rocznie.Blokery reklam już teraz nie są promowane na stronie głównej Chrome Web Store, nie posiadając nawet własnej kategorii w sklepie. Co więcej, Google podobno należy do firm opłacających twórców AdBlock Plus , aby dodawali emitowane przez firmę na białą listę reklam "akceptowalnych", na które internauci mogą się godzić.Mozilla stwierdziła, że do pewnego stopnia zastosuje Manifest V3 w przeglądarce internetowej Firefox. Nie zastąpi ona jednak wymaganego przez rozszerzenie uBlock Origin webRequest API alternatywą Google - declarativeNetRequest (DNR). Podobne decyzje podjęli wcześniej przedstawiciele przeglądarek Brave, Vivaldi i Opera. Pomimo, że bazują one na Chromium, można śmiało traktować je jako alternatywę dla Chrome, która nie utrudni życia twórcom adblokerów.Źródło: Google