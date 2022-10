Masz smartfon lub tablet Huawei i oglądasz HBO Max? Ważny komunikat

Od czasu, gdy amerykańskie sankcje uderzył w Huawei, chińska firma skutecznie buduje własny ekosystem nakłaniając deweloperów do umieszczania własnych aplikacji w sklepie AppGallery . Dzięki temu znajdziemy tam aplikacje wielu polskich banków, firm przewozowych czy sklepów internetowych. Brakuje za to popularnych usług streamingowych, jak Netflix czy Amazon Prime czy Disney+. Również HBO Max postanowił utrudnić życie użytkownikom Huawei i ogłosił właśnie, że aplikacja nie będzie dalej wspierana na smartfonach i tabletach tej marki.Jak czytamy na stronach HBO Max, aplikacja zainstalowana z innego miejsca niż Google Play, nie jest już obsługiwana.- głosi komunikat na stronie wsparcia technicznego HBO.

Źródło: HBO

Czy HBO Max, Netflix, Amazon Prime i Disney+ działają na smartfonach Huawei?

Zapowiedzi twórców aplikacji to jedno, ale rzeczywistość pisze własne scenariusze. Okazuje się, że Huawei sprytnie obchodzi ograniczenia i w swoim sklepie z aplikacjami AppGallery umieszcza również bezpośrednie odnośniki do serwisów oferujących pliki APK czyli instalatory apek. W ten sposób można ściągnąć aplikację na Androida z pominięciem oficjalnego sklepu Google Play.Postanowiłem sprawdzić to w praktyce. Jak już wspomniałem, po uruchomieniu AppGallery bardzo łatwo odnaleźć wspomniane aplikacje, pomimo, że nie ma ich oficjalnie w sklepie Huawei. Wszystkie wspomniane, zainstalowałem bez problemu. Huawei daje dostęp zazwyczaj do kilku mirrorów, jak FindAPK, Appparks czy APKPure.Na Huawei Mate50 Pro , który aktualnie testuje, bez problemu zalogowałem się do aplikacji HBO Max w języku polskim i odtworzyłem dowolny film. Jak widać, działa.Również aplikacje Netflix, Amazon Prime (tutaj filmy niepokojąco przycinają się) i Disney+ nie stawiały oporu i mogłem bez przeszkód oglądać wybrane filmy i seriale.Jak widać, HBO Max straszy zakończeniem wsparcia, ale aplikacja nadal działa na urządzeniach Huawei, trzeba ją tylko pobrać z alternatywnego źródła. Nie jest jednak wykluczone, że firma w przyszłości zablokuje dostęp użytkownikom chcącym instalować aplikację z pominięciem Google Play.Źródło: wł.