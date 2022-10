Odtwarzanie YouTube w tle bez Premium na smartfona Xiaomi. Poznaj trik, który na to pozwala

Muzyka w tle z YouTube dzięki MIUI 12

Odtwarzanie w tle to jednak z najważniejszych funkcji, które skłaniają użytkowników do zakupu YouTube Premium. Oczywiście płatna subskrypcja kosztująca 23,99 zł/miesiąc ma znacznie więcej zalet - po wykupieniu abonamentu z platformy znikają irytujące reklamy. Osoby korzystające ze smartfonów z Androidem często sięgają po alternatywne aplikacje pokroju Vanced , ale akurat ten projekt został zamknięty w marcu tego roku. W przypadku urządzeń Xiaomi z MIUI 12 recepta okazuje się znacznie prostsza - odpowiednią funkcję zaszyto w ustawieniach systemu.Standardowo, użytkownicy posiadający konto na YouTube bez wykupionego planu Premium, nie mogą odtwarzać filmów (a właściwie samego audio) przy wyłączonym ekranie. Po co to robić? Oczywiście zastosowań jest mnóstwo od słuchania muzyki po odsłuch ulubionych programów w formie podcastów.Okazuje się, że Xiaomi umieściło w nakładce MIUI 12 odpowiednią funkcję pozwalającą na obejście ograniczenia nałożonego przez Google, twórców systemu Android.Aby skorzystać z omawianej metody, otwórz ustawienia telefonu i znajdź sekcję. Po wejściu w nią, na liście znajdziesz. Otwórz go i upewnij się, że funkcja jest aktywna.Pamiętaj też, że panel boczny musi być aktywny podczas odtwarzania filmów - opcja. Nieco poniżej znajdziesz menu PERSONALIZACJA, wejdź w "Aplikacje wideo" i sprawdź, że YouTube jest zaznaczone.