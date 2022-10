Irytujący błąd w Windows 11 22H2 jest poważniejszy niż myślano

Na naprawę trzeba będzie poczekać.

Wolne pobieranie plików w Windows 11

"Nie mogę jeszcze podzielić się zbyt wieloma szczegółami na ten temat, ale dokładnie wiemy, skąd bierze się spowolnienie w jądrze i nie ma to nic wspólnego z SMB lub kompresją"

Tymczasowe ominięcie problemu wolnego kopiowania danych

robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J

xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J

Aktualizacja Windows 11 2022 (22H2) została udostępniona 20 września tego roku i z każdym dniem pobierać ją może coraz większe grono użytkowników komputerów z najnowszym systemem Microsoftu. Pierwsza duża aktualizacja funkcji dla Windows 11 to niestety nie tylko liczne udogodnienia, ale też garść problemów występujących na niektórych urządzeniach. Opisywany przez nas 5 października problemem spowolnionego pobierania plików okazuje się poważniejszy niż pierwotnie zakładano.Problemem spowolnionego pobierania plików polega na tym, że na niektórych komputerach dane podczas kopiowania plików z komputera sterowanego zdalnie z użyciem protokołu- a przynajmniej tak myślano do tej pory - pobierane są wolniej nawet o ponad 40 procent. Teraz Ned Pyle z Microsoftu stwierdził, że pierwsze przypuszczenia były błędne, a problem leży gdzie indziej. Sugerował to już z resztą trzy dni temu, ale teraz znana jest przyczyna usterki, co daje nadzieję na jej rychłe rozwiązanie.- stwierdził.Spowolnienie ma miejsce podczas kopiowania lub pobierania dużych, wielogigabajtowych plików z komputera sterowanego zdalnie na komputer z systemem Windows 11 w wersji 22H2. Problem nie występuje na komputerach bez aktualizacji 22H2.Przypominamy, że omawiany tu bug da się tymczasowo obejść, korzystając z polecenia xcopy lub robocopy w parze z parametrem /J. Przykłady poniżej:lubŹródło: Microsoft