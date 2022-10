Uwaga na nową aktualizację zabezpieczeń dla smartfonów Samsung

Wiąże się z nią kłopotliwy bug.

Ostrożnie z nową aktualizacją smartfonów Samsung

Najnowsze poprawki zabezpieczeń dla smartfonów Samsung datowane na 1i udostępnione niedawno na dość pokaźne grono urządzeń mogą sprawiać problemy niektórym ich użytkownikom. Napisał do mnie, u którego po aktualizacji smartfonazniknęła historia rozmów z komunikatora Messenger z ostatnich 24 godzin poprzedzających moment aktualizacji. Jak się okazuje, bowiem w identycznej sprawie chwilę potem napisała do mnie także inna czytelniczka. W jej przypadku skasowane zostały rozmowy obejmujące dokładnie ten sam przedział czasowy.Poprawki zabezpieczeń udostępniane na smartfonach mają z założenia usuwać drobne usterki, usprawniać stabilność ich działania oraz oczywiście zwiększać bezpieczeństwo. Nowa łatka dla smartfonów Samsung ma rozmiar ok. 216,03 MB i niektórzy użytkownicy mogą chcieć wstrzymać się z jej instalacją. Utrata historii rozmów nie musi, ale może być w pewnych sytuacjach dość sporym problemem. Dla naszego czytelnika była.Sprawdziliśmy, czy jesteśmy w stanie odtworzyć bug na redakcyjnym smartfonie Samsung Galaxy S21+ , jednakże na nim omawiana usterka nie wystąpiła. Instalowaliśmy plik w wersji