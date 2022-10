Kanał Sportowy udostępnił aplikację i platformę streamingową. Mają dość YouTube

Krzysztof Stanowiski ogłosił to w Hejt Parku.

Kanał Sportowy z platformą VOD i aplikacją mobilną

"Własna platforma to odpowiedź na oczekiwania naszych widzów. Oddajemy użytkownikom produkt najwyższej jakości, przygotowany z uznanym partnerem technologicznym firmą Redge Media. YouTube pozostaje naszym strategicznym kanałem w dostarczaniu treści, natomiast na własnej platformie docelowo będą pojawiać się unikalne formaty oraz w przypadku pozyskania stosownych praw - wydarzenia sportowe"

Aplikacja Kanału Sportowego - skąd pobrać?

Czy Kanał Sportowy zniknie z YouTube?

"Będziemy robili różnego rodzaju dogrywki, np. Hejt Parku, dodatkowe pytania od widzów, które będziemy puszczali tylko i wyłącznie w naszej aplikacji"

Po około 2,5 roku od uruchomieniawyrósł na jedno z najpopularniejszych i najbardziej cenionych mediów sportowych w kraju. Jego właścicielami są dziennikarze. Kanał Sportowy to przede wszystkim audycje o charakterze sportowym, ale gigantyczną popularnością cieszą się też wywiady ze znanymi osobistościami w lifestyle'owym Hejt Parku. Od dłuższego już czasu było wiadomo, że Kanałowi Sportowemu nie jest po drodze z YouTube, który jego treści demonetyzował i potrafił nawet zablokować w trakcie transmisji na żywo. Właściciele wielokrotnie mówili, że szukają. Dokładnie wczoraj uruchomiono platformę VOD Kanału Sportowego, a równolegle udostępniono jego aplikacje mobilne.Kanał Sportowy 7 października 2022 roku uruchomił serwis wideo pod adresem kanalsportowy.pl, na którym będzie można obejrzeć materiały archiwalne, nowe oraz śledzić transmisje na żywo. Wiemy też, że będą tam publikowane treści niedostępne na YouTube , jak chociażby nowy program, dotyczący pokera sportowego i pokazujący zmagania 8 osób - celebrytów ze świata sportu i nie tylko.- przekazuje w komunikacie prasowym Maciej Sawicki, prezes Kanału Sportowego.Równolegle wypuszczono aplikacje mobilne na Androida, iOS i wybrane smart TV. Materiały dostępne będą w ramach aplikacji początkowo tylko w rozdzielczości, z czasem dopiero w. Co szalenie istotne, podobnie jak na YouTube treści będzie można słuchać po zminimalizowaniu aplikacji, a nawet wygaszeniu ekranu. Narzędzie współpracuje zApka Kanał Sportowy została udostępniona na mobilne systemy operacyjne Android i iOS oraz oczywiście w ramach smart TV. Odnośniki do aplikacji znajdziesz poniżej. Możesz je pobrać również bezpośrednio z poziomu swojego smartfona lub tabletu z odpowiedniego sklepu z aplikacjami.Krzysztof Stanowski we wczorajszym Hejt Parku zadeklarował, że, a w ramach platformy VOD i aplikacji prezentowanych będzie po prostu więcej ekskluzywnych treści. Zapewne Kanał Sportowy zostanie w całości przeniesiony na nową platformę zapewne wtedy, kiedy tylko zacznie się to opłacać jego właścicielom.- tłumaczył Stanowski.Wielu już próbowało porzucić YouTube w związku z licznymi zatargami, ale niewielu osiągnęło sukces poza serwisem Google. Zobaczymy, jak będzie tym razem.Kanał Sportowy orazsubskrybuje ponad, przy czymobserwujących śledzi sam tylko Kanał Sportowy. Okołonagrań KS odtworzono łącznieŹródło: mat. własny