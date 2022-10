Facebook w swej łaskawości pozwoli Ci wybrać, co zobaczysz na tablicy

Facebook wprowadza nowe opcje personalizacji zawartości

Źródło: Meta

Facebook ogłosił wprowadzenie funkcji, która pozwoli częściowo dostosować to, co pojawia się na prywatnej tablicy danego użytkownika. Będzie można zaznaczyć czy chcemy widzieć więcej lub mniej konkretnego typu zawartości. Nowość docelowo pojawi się w menu rozwijanym każdego posta - na razie jednak uświadczymy ją w losowych miejscach. Na jakich dokładnie zasadach będzie ona działać?Powiem to otwarcie -. Nie przeglądam tamtejszego feedu od wielu miesięcy, bo mam dość masy sponsorowanych czy proponowanych treści niemających przy okazji nic wspólnego z tym, co mnie interesuje. Meta chyba za wszelką cenę chce jednak, by tacy użytkownicy jak ja przekonali się, że platforma ma coś ciekawego do zaoferowania. Czy tak faktycznie jest?Koncern zdecydował się na ogłoszenie nowych sposóbów na dostosowanie zawartości wyświetlanej na łamach Facebook Feed. Chodzi tu o upewnienie się, że konsumenci mają możliwość odkrycia tego, co jest z nimi najbardziej powiązane oraz tego, co ich najbardziej interesuje. Posłuży do tego zupełnie nowa funkcja, którą na razie dostrzec będzie można pod wybranymi postami na platformie.Pojawi się ona w formie przyciskóworaz. Każdy taki wybór sprawi, że posty podobne do tego oznaczonego będą wspinać się lub spadać z rankingu częstotliwości wyświetlania na naszej tablicy. Co jednak interesujące, Meta użyła przy tym słowa "tymczasowo" - rozumiem to tak, że prędzej czy później znów zobaczymy post niekoniecznie przez nas lubiany w celu upewnienia algorytmu, że na pewno taka tematyka nas nie pociąga.- dzięki temu użytkownicy otrzymają jeszcze większą swobodę w decydowaniu o tym, co widzą na wallu. Nie wiadomo jednak, kiedy ten moment nastąpi. Meta najwyraźniej potrzebuje zebrać nieco danych, by ewentualnie usprawnić sztuczną inteligencję zarządzającą algorytmem. Wkrótce też analogiczna nowość pojawi się w Reels.To jednak nie wszystko, co firma ma do zaoferowania. W sekcji ustawień "Feed Preferences" odnaleźć, rodziny oraz tych publikowanych za pośrednictwem stron oraz na łamach grup. Poza tym sekcja oferuje opcję dodania konkretnych treści do ulubionych oraz tymczasowego zawieszenia pojawiania się danych postów na tablicy.Już niedługo Facebook wzbogaci się o inne funkcje działające na korzyść konsumentów, lecz szczegółów jeszcze nie zdradzono. Warto pamiętać, że internauci mają teraz opcję przeglądania różnych feedów w aplikacji mobilnej - Meta może więc nieco się popisać w kwestii dodawania interesujących funkcji.Źródło: Meta