To koniec Origin dla Windows! EA zamyka platformę z grami

Zastępstwo już jest.

Koniec EA Origin - co to oznacza?

Stało się to, co od dłuższego czasu wisiało w powietrzu. Firma Electronic Arts oficjalnie ogłosiła likwidację platformy dystrybucji cyfrowej EA Origin w wersji dla systemów Windows. Aplikację zastąpi nowa platforma EA App, która w ostatnim czasie przechodziła otwartą fazę testów beta. Liczącą sobie 10 lat aplikacja EA Origin zostanie utrzymana w wersji dla komputerów Mac.Nowa EA App jest znacznie lżejsza i szybsza od EA Origin. Według Electronic Arts jest też mniej zawodna. Automatyczne pobieranie gier, aktualizacje w tle, ulepszona wyszukiwarka i ładniejszy interfejs to mocne strony narzędzia, które zastępuje EA Origin.