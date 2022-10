5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #307]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Dine2Door

Cena: 0 zł / Android: 7.1 i nowszy

W tym tygodniu prezentujemy porównywarkę diet cateringowych, aplikację do mierzenia czasu codziennych aktywności, a także narzędzie przydatne molom książkowym. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w strategii turowej z elementami RPG oraz minimalistycznej grze rekreacyjnej.

Pivot

Cena: 0 zł / Android: 8.0 i nowsze

Porównywarka diet cateringowych z całego kraju w nowoczesnej i lekkiej oprawie graficznej. Pozwala szybko znaleźć i zamówić odpowiedni dla nas zestaw posiłków. Wystarczy wybrać miasto i skorzystać z filtrów ułatwiających ograniczenie listy dostępnych cateringów. Dodatkowym atutem jest możliwość zbierania punktów za wykonane zamówienia i ich wymiana na posiłki oraz wbudowany kalkulator zapotrzebowania na kalorie.

Bookmory

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 14,99 zł-424,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze<

Łatwa w obsłudze aplikacja do mierzenia czasu codziennych aktywności. Umożliwia szybkie zorientowanie się w naszych nawykach i optymalizację wykorzystania dostępnego czasu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by korzystać z niej do rejestrowania pracy nad projektem w pracy czy czasu spędzonego na rozwoju nowego hobby.Wbudowane narzędzia pozwalają na rejestrowanie aktywności na bieżąco lub retrospektywnie. Dodatkowym atutem jest opcja wyznaczania celów i monitorowania stopnia ich wykonania.

One Punch Man

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-479,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Narzędzie przydatne molom książkowym. Za jego pomocą możemy zarządzać kolekcją przeczytanych pozycji. Książki dodajemy przez wyszukiwarkę lub skaner kodów kreskowych. Wprowadzamy notatki, określamy, ile stron już przeczytaliśmy itp. Nie zabrakło również możliwości oceny danego tytułu. Wbudowany timer umożliwia z kolei dokładne pomiary czasu spędzonego na czytaniu.Cennym uzupełnieniem jest panel z notatkami, który zachęca do zapisywania istotnych cytatów i podsumowań.

Shut the Box

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Kolorowa strategia turowa z elementami RPG. Opiera się na popularnej serii anime o tym samym tytule. Wcielamy się w superbohatera, który dysponuje zabójczym ciosem i mierzymy się z kolejnymi wrogami. Najczęściej nie działamy w pojedynkę - w miarę postępów odblokowujemy nowe postacie, każda z inną charakterystyką i innymi atakami specjalnymi.Do naszej dyspozycji są różnorodne lokalizacje i tryby zabawy, w tym trening czy gra wieloosobowa.

Minimalistyczna gra o typowo rekreacyjnym i niespiesznym charakterze. Na górze pudełka umieszczone są płytki z cyframi od 1 do 9. Rzucamy dwie kości i przesuwamy w dół płytki, które pasują do wyrzuconych oczek (dokładne cyfry lub ich suma). Wygrywamy jeśli uda nam się "zamknąć" wszystkie płytki.W miarę postępów otrzymujemy wirtualne środki, które możemy wydać na kości i pudełka o nowym wyglądzie.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!