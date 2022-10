Sojourn - licznik czasu wspomaga skupienie? (recenzja)

Nowa aplikacja dla fanów dbania o produktywność.

Sojourn – kolorowy timer zwiększający produktywność

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Techniki zarządzania czasem, listy zadań, triki dla zwiększenia efektywności - tematyka dotycząca rozwoju osobistego czy produktywności jest obecnie niezwykle popularna. Nic dziwnego, że powstaje mnóstwo aplikacji. Możemy przebierać w bardzo prostych tytułach lub sięgać po niezwykle rozbudowane systemy.Sojourn to przedstawiciel pierwszej kategorii. Mamy tu do czynienia z prostym licznikiem czasu w atrakcyjnej oprawie graficznej opartym na motywie rejsu statkiem. Całości dopełniają elementy grywalizacji - każda zakończona sesja skupienia to kolejna odwiedzona lokalizacja oraz wirtualne środki do wydania na nowe statki.Obsługa aplikacji sprowadza się do wybrania czasu (skokowo, co 5 minut), kategorii (praca, nauka, itp.) i rozpoczęcia "podróży". W ustawieniach możemy dodatkowo włączyć szum morza czy wymusić stałe włączony ekran. Przyjemnym dodatkiem są wspomniane lokalizacje, do których dopływamy. Znajdują się wśród nich zarówno realne miejsca jak i wymyślone destynacje - wszystko z krótkim opisem z przymrużeniem oka.Nie zabrakło również statystyk z informacjami o czasie spędzonym na poszczególnych kategoriach. Aplikacja jest - przynajmniej na razie - w pełni darmowa i nie wyświetla reklam.Minusy? Aplikacja jest na wstępnym etapie rozwoju, pojawiają się jeszcze błędy (powiadomienia o zakończeniu sesji wyświetlały się u mnie w trakcie jej trwania). Brakuje również większej swobody w określaniu czasu i możliwości dodawania automatycznych przerw (jak w klasycznym timerze Pomodoro).Sojourn jest więc tytułem trudnym do jednoznacznej oceny. Miła dla oka oprawa i elementy grywalizacji jak najbardziej na plus. Miejmy nadzieję, że minusy będą znikać wraz z kolejnymi aktualizacjami.