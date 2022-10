Microsoft radzi: wyłącz te dwie funkcje w Windows 11, by przyspieszyć gry wideo

Windows 11: szybki sposób na optymalizację gier wideo

Wyłączanie integralności pamięci (HVCI)

Wyłączanie platformy maszyny wirtualnej (VMP)

Microsoft poinformował, że dwie funkcje systemu Windows 11 mogą negatywnie wpływać na wydajność gier. Zdecydował się więc na opublikowanie specjalnego poradnika, który może przyczynić się do zauważalnego wzrostu klatek na sekundę w szeregu produkcji. Jeśli więc zauważyliście u siebie niewytłumaczalne problemy z optymalizacją niektórych tytułów, to warto się zapoznać z poniższą instrukcją.Microsoft ośmielił się stwierdzić, że system Windows 11 "zapewnia użytkownikom wybór i kontrolę nad konfiguracją ich komputerów w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb". Tyczy się to także możliwości dezaktywacji konkretnych funkcjonalności, które mogą wpływać negatywnie na poszczególne aspekty działania komputera. Są to na przykład HVCI (Hypervisor-Enforced Code Integrity) oraz VMP (Virtualization-Based Security).Obydwie te, które może zagrozić pamięci systemowej. Jak się jednak okazuje, ich aktywne działanie może spowalniać niektóre procesy Windowsa 11, w tym działanie gier wideo - nawet o 30 procent. Koncern nie zaleca wyłączania integralności kodu oraz platformy maszyn wirtualnych, ale dał znać, żeTutaj nie ma większej filozofii. Wchodzimy do menu start i wpisujemyw polu wyszukiwania. Potem. System ostrzeże nas, że decyzja ta narazi użytkowników na wstawianie złośliwego kodu do procesów o wysokim poziomie zabezpieczeń.W tym przypadku proces dezaktywacji jest równie prosty. Wchodzimy do menu start i. Na liście odnajdujemy pozycję o nazwie, odznaczamy ją i wybieramy OK. Gotowe!Microsoft nie gwarantuje, że wykonanie tych kroków spowoduje zauważalny wzrost wydajności gier wideo, lecz jest to możliwe - wiązać się ma to jednak ze zwiększoną podatnością na przeróżne ataki.Źródło: Microsoft , wł.