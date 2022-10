TikTok z nowymi narzędziami do edycji filmów. Spodobają się twórcom

TikTok niczym profesjonalny program do edycji wideo

TikTok zdecydował się na wprowadzenie ulepszonych narzędzi do tworzenia i edycji materiałów wideo. Zmiany mają zwiększyć kreatywność influencerów, a także przyczynić się do poprawy jakości publikowanych treści. Pojawi się m.in. opcja układania, przycinania i dzielenia klipów, a także możliwość pozycjonowania tekstu. Nie zabraknie również regulacji prędkości wideo oraz wielu innych usprawnień. Czego dokładnie należy się spodziewać? TikTok od dłuższego czasu oferuje użytkownikom dosyć rozbudowane opcje manipulowania nagranym materiałem wideo. Nie ma zresztą innego wyjścia - ciekawe i kreatywne treści przyciągają internautów, a raczej mało komu chciałoby się używać do obróbki tego typu internetnetowych projektów zewnętrznych programów. Teraz wewnętrzne narzędzie do edycji zaczęło przypominać jeden z nich.Okazuje się, że w ręce konsumentów oddano właśnie szereg ulepszonych funkcji, które docelowo mają przyczynić się do wyzwolenia jeszcze pokaźniejszych pokładów kreatywności. Przede wszystkim chodzi jednak o wygodę -i profesjonalniej. Zmiany powinny być już dostępne dla wszystkich osób na całym świecie - dostrzegłem je również u siebie.Mowa tu głównie o. Podobne czynności można również wykonać z warstwą audio - teraz. Zmiany objęły również tekst, który teraz podlega pozycjonowaniu i łatwiejszej edycji. Można więc tak naprawdę działać sprawniej na każdym polu, co z pewnością przyda się twórcom.To jednak nie wszystko., co umożlwi nałożenie obrazu na obraz czy wideo na wideo. Poza tym aplikacja wzbogaciła się o funkcję obracania, powiększania i zmniejszania wybranych klatek edytowanego materiału - to uważam za świetną nowość, która powinna się sprawdzić zarówno w filmikach humorystycznych, jak i tych merytorycznych. Aha, no i nie można zapomnieć o opcji dodania efektów dźwiękowych.Przy okazji przypomniano o dwóch nowościach, które są dostępne na platformie od kilku tygodni. Mowa tu o, który pozwala na dodanie filmiku składającego się z nawet kilkudziesięciu zdjęć opublikowanych w formacie karuzeli. Dzięki temu użytkownik w łatwy sposób może je przeglądać poprzez przesunięcie palcem w prawo. TikTok obecnie jest wręcz zalany przez trendy wykorzystujące tą funkcjonalność i trzeba przyznać, że użytkownicy są nią zachwyceni. Ja również.Poza tym, co także jest znaczącą zmianą. Zniesienie ograniczenia również przyczyniło się do zainicjowania kilku trendów - np. wstawiania całego scenariusza Shreka do opisu. Nie da się jednak ukryć, że teraz twórcy mogą nieco "zaszaleć" i nie muszą informować widzów o wszystkich detalach za pośrednictwem sekcji komentarzy - choć tam jest to bardziej widoczne.Przy okazji zapowiedziano, że wkrótce można spodziewać się jeszcze większej ilości zmian w obrębie edycji treści oraz transmisji na żywo. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: TikTok