Ktoś stworzył system operacyjny dla konsoli NES

NESOS, czyli system dla NESa

Historia konsoli NES

Konsola, czylinigdy nie była maszyną opracowaną z myślą o wykonywaniu zadań związanych z produktywnością i wielozadaniowością. Zaprojektowano ją, by zapewnić rozrywkę milionom graczy na całym świecie. Niemniej, pewien sprytny programista postanowił zupełnie odmienić jej naturę.Deweloper zstworzył i udostępnił dla konsoli NES… system operacyjny –. Technologia z połowy lat 80. XX wieku bardzo ogranicza jego możliwości, ale obsługuje on dwie aplikacje – edytor tekstu i ustawienia – oraz osiem 832-bajtowych plików. Zawiera też wskaźnik ekranu, ikony, które można przenosić oraz konfigurowalne kolory interfejsu.Pracując nad systemem NESOS, człowiek odpowiadający za Inkbox Software musiał poradzić sobie przede wszystkim z bardzo ograniczoną pamięcią i przestrzenią na dane konsoli NES. NESOS zajmuje zaledwie 48K (48 kilobajtów) NVRAMu, a dla jego plików przeznaczone jest 2K (2 kilobajty) NVRAMu.Ogromnym problemem była też pamięć graficzna konsoli NES. Konsola ta posiada tylko dwie siatki pamięci dla sprite’ów – jedną dla obiektów w pierwszym planie, drugą dla obiektów tła. Pierwsza może wyświetlać tylko 64 sprite’y. Na szczęście, możliwości drugiej są większe, co pozwala stworzyć w NESOS plik tekstowy zawierający 832 znaki.Na szczęście, w systemie NESOW plików tekstowych nie trzeba pisać z pomocą kontrolera. Twórca oprogramowania sprawił bowiem, by to było kompatybilne z klawiaturą, opracowaną dla wersji konsoli NES przeznaczonej na rynek japoński, czyli).Konsola Nintendo Entertainment System (NES) 15 lipca 1983 roku miała premierę w Japonii, 1 września 1986 roku w Europie, 18 października 1985 roku w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce jesienią 1994 roku. Wydano na nią takie gry jakczyNES był jedną z najlepiej sprzedających się konsol w latach 80. XX wieku. Przyczynił się on nawet do rewitalizacji amerykańskiego rynku gier, po wielkiej zapaści, która miała miejsce w 1983 roku. Na przestrzeni lat sprzedano blisko 62 miliony sztuk Nintendo Entertainment System.Rzecz jasna, w Polsce ogromną popularnością cieszył się tak zwany, czyli klon japońskiej wersji konsoli NES – wspomnianego Famicomu. Pegasus był importowany z Tajwanu przez przedsiębiorstwo BobMark International.Źródło: ArsTechnica , fot. tyt. Inkbox Software