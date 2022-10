Vivaldi 5.5 już jest. Przeglądarka stała się znacznie szybsza

Vivaldi wzbogaciła się właśnie o aktualizację oznaczoną numerem 5.5. Przeglądarka zyskała m.in. panel zadań, który ma docelowo zwiększyć produktywność użytkowników. Dodatkowo usprawniono wewnętrzne mechanizmy usługi, dzięki czemu jest ona teraz znacznie szybsza - głównie w obrębie paska adresu. Zmian jest rzecz jasna więcej, ich szczegółowy opis znajdziecie poniżej.



Przeglądarka Vivaldi w wersji 5.5 jest już dostępna

Vivaldi to niszowa przeglądarka, która swoje oddane grono odbiorców zawdzięcza głównie obietnicom zwiększonego bezpieczeństwa oraz wbudowanemu blokerowi trackerów oraz reklam. Ponadto program od niedawna wyposażony jest we wbudowany kalendarz, tłumacz, pocztę oraz kanał RSS. Teraz zyskał nowe funkcje wyróżniające go na tle konkurencji. O czym dokładnie mowa?





Źródło: Vivaldi

Wersja 5.5 usługi charakteryzuje się przede wszystkim, który pozwala na tworzenie i organizację listy celów do wykonania bez potrzeby opuszczania przeglądarki. Funkcja jest dostępna bezpośrednio z poziomu paska narzędziowego znajdującego się po lewej stronie interfejsu. Użytkownicy mogą za pomocą panelu dodawać różne zadania i określać m.in. termin ich wykonania, powtarzalność, lokalizację, opis oraz przypomnienia.- wtedy też zniknie ono z widoku. Jeśli jednak nie chcemy, by zostawało wtedy usuwane, to możemy odznaczyć tę opcję w ustawieniach. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z takich dodatkowych paneli (jak kalendarz czy zadania) jest możliwe wyłącznie po wyborze "pełnej wersji" przeglądarki w trakcie jej wstępnego konfigurowania. W innym przypadku należy przejść do ustawień i aktywować funkcje ręcznie.Co ważne, zadania posiadające termin wykonania będą wyświetlane w widoku wbudowanego kalendarza - tam też ujrzymy datę oraz opcję zaznaczenia celu jako zrealizowany. Sam panel zadań jest jednak na razie dosyć... prymitywny i zapewne w kolejnych aktualizacjach zostanie on rozszerzony o dodatkowe usprawnienia. Alternatywne programy oferują na razie nieco więcej.Jeśli chodzi o inne nowości, to. Zdecydowano się na przeprojektowanie jego niektórych elementów, dzięki czemu wpisywanie czegokolwiek za jego pośrednictwem stało się o wiele przyjemniejsze - zwłaszcza jeśli dosyć szybko piszemy na klawiaturze.Poza tym postarano się o, co ma sprawić, że witryny oraz poszczególne elementy usługi załadują się w jeszcze krótszym czasie. To bez wątpienia dobra wiadomość, lecz mam nadzieję, że programiści już niedługo zmniejszą użycie procesora i pamięci - to czasami bywa irytujące.Jeśli korzystacie z systemu Windows 11, to z pewnością docenicie. Teraz przeglądarka oferuje automatyczne rozmieszczenie okien w celu zoptymalizowania obszaru ekranu. Użytkownicy mają do wyboru sześć układów, co pozwala na dostosowanie ustawień do własnych preferencji.Przy okazji. Wprowadzanie nowych kont do poczty i kalendarza stało się teraz o wiele łatwiejszym oraz intuicyjnym procesem - wcześniej trzeba było podać wiele szczegółówych informacji. Obecnie wystarczy wprowadzić swój login i hasło, a reszta zostanie ogarnięta przez przeglądarkę.Ponadto podjęto pewne działania w celu utrudnienia oszustom wykorzystawania użytkownikom. Podejrzane e-maile staną się teraz znacznie bardziej widoczne - pojawią się stosowne ostrzeżenia.Oczywiście nie można zapominać o licznych poprawkach błędów oraz ulepszeniach w zakresie wygody korzystania z usługi. Vivaldi 5.5 możecie pobrać m.in. z naszej bazy danych, lecz na razie w wersji desktopowej. Na razie nie udostępniono żadnych informacji na temat mobilnej odsłony aktualizacji. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Vivaldi