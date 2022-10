Windows 11 22H2 z problemem spowolnionego pobierania plików

Błąd w nowej wersji systemu.

Windows 11 22H2 – kłopoty z pobieraniem

„Problem w rzeczywistości nie dotyczy kodu SMB, więc nie mogę jeszcze poinformować, kiedy zostanie naprawiony. SMB to tylko scenariusz, który najłatwiej dostrzec.”

„Można było zaobserwować to zachowanie nawet w przypadku lokalnych kopii plików, które nie używają SMB. Współpracujemy z innym zespołem, aby je zrozumieć i uzyskać trwałe rozwiązanie.”

Chociaż aktualizacja) wprowadza do systemu Windows 11 wiele potrzebnych ulepszeń, nie jest to aktualizacja idealna. Wykryto już w niej bowiem pewne błędy i problemy ze zgodnością. Teraz dowiedzieliśmy się o kolejnym.Jak się okazuje, na komputerach z systemem Windows 11 zaktualizowanym do wersji 22H2 mogą występować pewne problemy z pobieraniem plików. Ned Pyle, Główny Program Manager w Microsofcie, poinformował na forum społeczności giganta z Redmond, iż w przypadku aktualizacji 2022 miejsce miewa spowolnienie pobierania podczas kopiowania plików z komputera sterowanego zdalnie z użyciem protokołu).Za sprawą omawianego błędu pobieranie może być nawet o 40 procent wolniejsze. Nie jest jednak jasne, czy do spowolnienia dochodzi podczas kopiowania plików ze zdalnego serwera czy po prostu uzyskiwania do nich dostępu z poziomu komputera sterowanego zdalnie. Microsoft też zdaje się jeszcze nie mieć w tej kwestii pewności., wyjaśnił Pyle.