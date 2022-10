Instagram i Facebook zyskają więcej reklam. Pojawią się one nawet na profilu

Nowe formaty reklam zmierzają do Facebooka i Instagrama

Reklamy w sekcji Explore na Instagramie / Źródło: Meta

Instagram i Facebook już niedługo wzbogaci się o kilka funkcji przeznaczonych głównie dla użytkowników biznesowych. Wśród nowości znajduje się jednak także kilka formatów reklam, co zapewne nie do końca spodoba się przeciętnym internautom. Jak się okazuje - marki będą mogły promować się w sekcji Explore oraz na profilach konkretnych twórców. O co dokładnie chodzi?Bardzo śmieszą mnie oficjalne posty zapowiadające funkcję, która na pewno nie spodoba się konsumentom. Nowość jest bowiem zawsze prezentowana w samych superlatywach i mieni się jako coś, bez czego dana usługa nie mogłaby sobie nigdy poradzić. Nie ma rzecz jasna w tym nic zaskakującego - oferowany produkt nie może być zapowiadany jako coś złego i nieatrakcyjnego. Tak czy inaczej, PR-owe teksty bywają zabawne. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego ogłoszenia firmy Meta."Aby pomóc firmom w skuteczniejszym opowiedzeniu swojej historii i dotarciu do nowych klientów, wprowadzamy nowe miejsce i formaty reklam na Instagramie" - tak właśnie brzmi oficjalny komunikat. Reklamodawcy mogą teraz promować swoje marki i produkty w kolejnych kluczowych sekcjach usługi. Jakich?Mowa tu chociażby o, która służy do przeglądania wcześniej nieznanych treści na Instagramie . Użytkownicy mogą spodziewać się, że gdy teraz tam wejdą, to zamiast postów ujrzą reklamy. To jednak nie koniec. Okazuje się, że rozpoczęto również- jeśli klikniemy w post na koncie innej osoby, to przewijanie w dół spowoduje wyświetlenie kolejnych wpisów, w tym również tych sponsorowanych. Na razie jednak rozwiązanie to znajduje się na wczesnym etapie rozwoju.Co ciekawe, ma to byćna swojej działalności. Kwalifikujący się influencerzy będą mogli czerpać korzyści finansowe z reklam wyświetlanych na ich profilowym feedzie. Na początku zasięgiem objęci zostaną jednak wyłącznie osoby z USA. Nie da się jednak ukryć, że mówimy o dosyć kontrowersyjnych nowościach.. Jeśli dany użytkownik kliknie w wybraną reklamę, to algorytm zacznie mu podsuwać inne spoty, które zdaniem firmy mogą być interesujące. Mówimy więc po prostu o rozszerzonym zasięgu reklam kontekstowych - tak bardzo obecnie popularnych w internecie.Dobra, ale myśleliście, że na dwóch formatach reklam się skończy? Rozpoczęto również. Będą one trwać od 4 do 10 sekund i niektóre będą się zapętlać, a niektóre kończyć automatycznie - wtedy też odtworzony zostanie post wyświetlony przez pojawianiem się reklamy. Oczywiście to nie wszystko! Zadebiutują reż poziomo przewijane reklamy zawierające od 2 do 10 obrazów i będą wyświetlane u dołu ekranu podczas oglądania Facebook Reels.Czeka nas więc zalew reklam. Co ciekawe, ogłoszenie pojawia się- pierwszy raz w historii zanotowano kwartalny spadek przychodów. Czy więc możemy mówić o zagrywce zastosowanej w celu zadowolenia inwestorów? Być może.Źródło: Meta