Microsoft Edge 106 już dostępny. Co tym razem przygotowano dla użytkowników?

Microsoft Edge zyskał nową aktualizację, tym razem oznaczoną numerem 106. Wprowadza ona kilka interesujących funkcji, lecz trudno nazwać je rewolucyjnymi. Użytkownicy mogą spodziewać się m.in. lepszego systemu zabezpieczeń oraz usprawnień w obrębie paska adresu. Postanowiono też zaimplementować kilka zmian przeznaczonych dla administratorów. Okej, przejdźmy więc do szczegółów.



Microsoft Edge 106 jest już dostępny do pobrania

Odnoszę wrażenie, że Microsoft Edge ostatnimi czasy nieco zwolnił w kwestii wprowadzania ciekawych aktualizacji. Programiści skupili się głównie na usprawnianiu usługi pod kątem bezpieczeństwa/wygody - próżno szukać nowych opcji, które mogłyby zachęcić internautów do sięgnięcia po akurat tę przeglądarkę. Wyjątkiem od reguły nie jest zaimplementowany właśnie update.



Aktualizacja oznaczona numerem 106 tak naprawdę wprowadza wyłącznie dwie istotne nowości z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Jedną z nich jest gruntowne przebudowanie systemu Microsoft Defender SmartScreen (pierwszy raz pojawił się on w wersji 103 przeglądarki). Programiści tak naprawdę zdecydowali się na napisanie biblioteki mechanizmu zupełnie od nowa, co ma zapewnić ochronę przed jeszcze pokaźniejszą liczbą zagrożeń.



Przy okazji zapowiedziano, że narzędzie będzie rozwijane z każdą nową odsłoną Microsoft Edge i zapewni wręcz doskonałą osłonę. Mówimy więc o naprawdę dobrej wiadomości dla wszystkich osób ceniących sobie bezpieczeństwo w sieci. Zobaczymy jednak jak mechanizm będzie się sprawdzał w praktyce.







Jeśli zaś chodzi o drugą nowość, to dotyczy ona paska adresu. Wpisanie tam jakiejkolwiek frazy spowoduje teraz wyświetlenie aż 4 dopasowań. Do tej pory przeglądarka oferowała zaledwie 2 wyniki. To także należy uznać za przydatne usprawnienie, lecz trudno je nazwać rewolucyjnym.



To tak naprawdę wszystkie najważniejsze nowości w Microsoft Edge 106. Oprócz tego naprawiono błędy oraz wprowadzono kilka polityk dla administratorów. Kto wie, może gigant z Redmond szykuje ogromny update i dlatego teraz mamy do czynienia z lekką posuchą? Zobaczymy.



Nowa wersja przeglądarki jest już jednak dostępna i możecie ją pobrać bezpośrednio z sekcji interfejsu "Pomoc i opinia". Nowych użytkowników chcących spróbować



Źródło: Jeśli zaś chodzi o drugą nowość, to dotyczy ona paska adresu. Wpisanie tam jakiejkolwiek frazy spowoduje teraz. Do tej pory przeglądarka oferowała zaledwie 2 wyniki. To także należy uznać za przydatne usprawnienie, lecz trudno je nazwać rewolucyjnym.To tak naprawdę wszystkie najważniejsze nowości w Microsoft Edge 106. Oprócz tego. Kto wie, może gigant z Redmond szykuje ogromny update i dlatego teraz mamy do czynienia z lekką posuchą? Zobaczymy.Nowa wersja przeglądarki jest już jednak dostępna i możecie ją pobrać bezpośrednio z sekcji interfejsu "Pomoc i opinia". Nowych użytkowników chcących spróbować Microsoft Edge 106 zachęcamy do pobrania jej z naszej bazy danych.Źródło: Microsoft

Nowa wersja popularnej przeglądarki internetowej.