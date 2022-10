TOP 10 niezbędnych programów dla gracza na Windows 11

Najlepsze z najlepszych.

NVIDIA GeForce Experience

AMD Software: Adrenalin Edition

MSI Afterburner

Intel Extreme Tuning Utility

Discord

CPU-Z i GPU-Z

OBS Studio

HWiNFO64

WizTree

3DMark

Dosłownie kilka dni temu opublikowaliśmy zestawienie, które przypadło Wam do gustu. Opisywałem w nim najlepsze moim zdaniem niezbędne darmowe programy dla Windows 11 . Postanowiłem pójść za ciosem i kontynuować temat bezpłatnych aplikacji dla najnowszej wersji systemu Windows. Tym razem skupiłem się na programach, które przydadzą się każdemu graczowi... i nie tylko. Wszystkie wymienione poniżej narzędzia da się zainstalować także na Windows 10.Moim zdaniem program ten jest pozycją obowiązkową dla każdego posiadacza karty graficznej NVIDIA. Jego podstawową funkcjonalnością jest automatyczne wyszukiwanie aktualizacji sterowników dla GPU i informowanie o tym fakcie użytkownika komputera. Ponadto program NVIDIA GeForce Experience może w sprytny sposób optymalizować ustawienia graficzne w grach pod konkretną specyfikację komputera, z którego korzystacie, nagrywać gameplaye z gier i wyświetlać liczbę klatek na sekundę w trakcie rozgrywki. Oczywiście ma również kilka innych trików w zanadrzu.Odpowiednikiem programu GeForce Experience dla kart AMD Radeon jest AMD Software: Adrenalin Edition. Oprogramowanie to pozwoli szybko i wygodnie pobrać najnowszy sterownik graficzny, zarejestrować przebieg rozgrywki, czy nawet wyświetlać zaawansowane statystyki z gier, w które gracie. To nie wszystko. Z poziomu programu AMD Software: Adrenalin Edition możliwe jest też łatwe podkręcanie zegarów karty graficznej, co pozwala uzyskać dodatkowe klatki na sekundę w ulubionych tytułach w zasadzie zerowym nakładem sił.MSI Afterburner to najlepszy program do podkręcania kart graficznych, kropka. Za jego pomocą nawet zupełny amator zwiększy w bezpieczny sposób wydajność swojego GPU, zyskując od kilku do nawet kilkunastu procent więcej klatek na sekundę w grach lub czerpiąc inne korzyści z wyższej mocy obliczeniowej w programach profesjonalnych. MSI Afterburner wbrew swojej nazwie działa z kartami wszystkich producentów, zarówno tych od AMD, jak i NVIDIA. Ogromnym atutem apki jest możliwość personalizowania krzywych taktowania oraz napięć, które to działanie polecam wykonywać wyłącznie zaawansowanym użytkownikom. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobawić się w undervolting i zwiększając wydajność zmniejszyć rachunki za prąd. Tak, to możliwe.Procesory można oczywiście podkręcać z poziomu BIOS-u lub UEFI, ale znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po rozwiązanie pokroju Intele Extreme Utility. Za jego pomocą można podkręcać procesory marki Intel od 7. generacji wzwyż. To świetne narzędzie dla osób pragnących za darmo zwiększyć moc obliczeniową swojego procesora, ale też chcących pobawić się w downclocking. Ja jestem zwolennikiem drugiej z opcji i staram się wycisnąć z mojego procesora jak najwięcej przy jak najniższym napięciu. Lubię grać, ale lubię też wydawać jak najmniej na prąd.Nie istnieje chyba lepszy darmowy komunikator niż Discord, słowo. Za jego pomocą utworzysz zupełnie za darmo serwer głosowy i tekstowy dla siebie i Twoich znajomych. W ramach każdego serwera możesz nadawać uprawnienia użytkownikom, tworzyć osobne kanały rozmów, a nawet instalować boty zapewniające użytkownikom serwera rozrywkę. Zaletami Discorda są doskonałe apki dla Windows, mobilna, a nawet webowa, rewelacyjna jakość dźwięku i stabilne, bezawaryjne działanie. Gdy umawiam się ze znajomymi na partyjkę Minecrafta lub Fortnite, zawsze korzystamy właśnie z Discorda.CPU-Z i GPU-Z to programy pozwalające wyświetlić szczegółowe informacje na temat procesora (CPU-Z) i kart graficznych w komputerze (GPU-Z), ale też dające wgląd w inne dane dotyczące komputera, na przykład opóźnienia i taktowanie pamięci RAM. Są szczególnie przydatne przy monitorowaniu stabilności ustawień overclockingu, ale są też nieocenione w sytuacji, w której gracz nie mający większego rozeznania w użytkowanym przez siebie sprzęcie, chce po prostu dowiedzieć się, co dokładnie znajduje się w jego komputerze.OBS Studio to multimedialny kombajn stworzony z myślą nie tylko o graczach, ale ochoczo przez nich wykorzystywany. Po program sięgają równie chętnie youtuberzy, streamerzy, artyści, deweloperzy i wszystkie osoby chcące nagrywać zawartość ekranu wraz z dźwiękiem. OBS Studio umożliwia łatwe wysyłanie filmów na Twitch i Youtube, obsługując przy tym wszystkie najpopularniejsze formaty wideo. Użytkownik może decydować o płynności nagrań, bitrate oraz rzecz jasna rozdzielczości. Od jakiegoś czasu użytkownicy kart graficznych NVIDIA GeForce RTX mogą cieszyć się w ramach aplikacji z efektów wirtualnego tła przy rejestrowaniu obrazu z kamerki internetowej oraz usuwania echa za sprawą technologii NVIDIA Broadcast.Zastanawiasz się, czy podzespoły w Twoim komputerze nie pracują ze zbyt wysokimi temperaturami? Chcesz sprawdzić, czy w trakcie zabawy procesor lub GPU wpadają w throttling? A może po prostu chcesz sprawdzić jak overclocking lub downclocking wpływają na temperatury podzespołów? Z odsieczą przychodzi HWiNFO64, czyli najbardziej szczegółowe narzędzie do monitorowania temperatur oraz w przybliżeniu także napięć oraz poboru mocy większości podzespołów w komputerze. Po prostu uruchom je w tle (ma minimalne zapotrzebowanie na zasoby), a później sprawdź, czy Twój sprzęt działa tak, jakbyś sobie tego życzył.Nie każdy gracz znajduje się w komfortowej sytuacji posiadania niemal nieograniczonej przestrzeni dyskowej na ulubione produkcje. Niestety, wielu zwłaszcza najmłodszych miłośników wirtualnej rozrywki wciąż walczy z niedostateczną ilością miejsca na dysku. Jak sprawdzić co zajmuje najwięcej miejsca na dysku, by usunąć zbędne pliki? Najlepiej przy pomocy niewielkiego, bezpłatnego narzędzia WizTree, które błyskawicznie analizuje dysk twardy, odczytując informacje o plikach i katalogach. Te prezentowane są w czytelny sposób, dzięki czemu użytkownik wie od razu, których danych może się pozbyć, aby najszybciej zwolnić przestrzeń dyskową.Gracze stosujący OC swoich kart graficznych, procesorów i pamięci RAM, czy też bawiący się w downlocking, powinni dysponować oprogramowaniem do szybkiego sprawdzania stabilności nowych ustawień. Istnieje wiele popularnych benchmarków, a jednym z nich jest darmowe wydanie 3DMark z testem Time Spy. Kilkuminutowa procedura pozwala zweryfikować skuteczność zmiany ustawień procesora i karty graficznej, wyświetlając przy tym szczegółowe wykresy temperatur, zegarów i inne kluczowe wartości. Uwaga: zdobywanie coraz większej liczby punktów w benchmarkach uzależnia. ;)A z jakich programów Wy korzystacie jako gracze? Podzielcie się nimi z innymi w sekcji komentarzy.Źródło: mat. własny