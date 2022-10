Tak mógł wyglądać Windows 8. Oto nie pokazywane wcześniej koncepty

Podzielił się nimi były pracownik Microsoftu.

Windows 8, jakiego nie znaliśmy

Jedną z charakterystycznych funkcji systemujest wsparcie dla Widżetów, którerozwija wraz niemal każdą większą aktualizacją. Jak się jednak okazuje, widżety miały być też częścią jednego z wcześniejszych systemów giganta – poprzednika, czyli. Dowiedzieliśmy się o tym za sprawą zrzutów ekranu z konceptów Windows 8, którymi podzielił się w serwisiebyły pracownik Microsoftu –Opublikowane przez Sinofsky’ego wideo, w którym możemy zobaczyć wiele zdjęć, grafik koncepcyjnych i zrzutów ekranu, pokazuje, że Microsoft chciał, aby widżety były częścią tego, co firma oferuje, już w 2012 roku. Byłyby one zamknięte w specjalnym panelu, ale wyświetlanym po prawej stronie ekranu, a nie po lewej tak jak w Windows 11. Wczesne wersje Windows 8 mocno różniły się jednak od tego, z czym ostatecznie mieliśmy do czynienia.