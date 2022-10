Transport publiczny w Mapach Apple już działa w Polsce

Świetna wiadomość.

Źródło: mat. własneApple wyświetla na Mapach zarówno transport zbiorczy za pomocą autobusów, tramwajów, jak i kolei. Przesiadki są uwzględniane. Oczywiście po włączeniu nawigacji aplikacja zasugeruje najszybszą trasę dotarcia na przystanek. To doskonała wiadomość zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast, w których komunikacja publiczna pozwala dotrzeć do celu nierzadko częściej, niż prywatny samochód.Zmiana wdrażana jest etapami od minionego weekendu. Ja w swojej aplikacji opcję nawigowania poprzez transport publiczny widziałem już wczoraj, po zaktualizowaniu map. Jeżeli korzystasz z iPhone'a i nie widzisz jeszcze możliwości wyznaczenia trasy dla transportu publicznego, przejdź do App Store i sprawdź, czy nie czeka na Ciebie aktualizacja.Mapy Apple dostarczane są przez firmę TomTom i przez tą firmę również aktualizowane. Na 2024 rok planowana jest ogromna aktualizacja, która pomoże usprawnić nanoszenie zmian i znacząco przyspieszyć ten proces. Do tego czasu pozostanę przy Mapach Google, które prezentują transport publiczny w Polsce już od dawna. Ba, wyświetlają nawet jego opóźnienia Źródło: mat. własny